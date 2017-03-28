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Арктический, молодёжный, образовательный

В При­мор­ском райо­не откры­лся форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

28 марта 9:45 Арктика – территория диалога Наука Молодежь Арктика
Кульминацией церемонии открытия форума стал фейрверк
Кульминацией церемонии открытия форума стал фейрверк

Дан старт мероприятиям масштабного международного форума «Арктика – территория диалога». «Первой ласточкой» стал международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России».

150 представителей разных регионов России и 25 представителей 14 стран мира приехали в Архангельскую область, чтобы выработать стратегию развития Арктики и найти свое место в ней.

Это студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, представляющие 14 профессий: от специалистов в области нефтегазохимии до врачей и экологов. Все они уже связаны с Арктикой, изучают её, хотят связать своё будущее с этой уникальной территорией.

В торжественной церемонии открытия форума принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Приветствуя участников, он сказал:

«Арктика – это новый вызов России и всему миру. Она сегодня формирует будущее, требует прорывов в технологиях, экологии, энергетике, социальной сфере. Принять этот вызов, сделать Арктику регионом для жизни – отличная задача для молодёжи».

Накануне губернатор Архангельской области дал старт образовательной программе форума, прочитав лекцию на тему «Арктическая зона РФ: уезжать или жить и развивать?», где он не только назвал направления, которые ждут приложения знаний и умений молодёжи, но и обозначил намерение регионального правительства привлекать молодых профессионалов к работе над арктической проблематикой.

Участница форума из Санкт-Петербурга Нелли Барнова представляет на форуме Северо-Западный медицинский университет.

– Недавно у нас в университете была открыта лаборатория по изучению Арктики. Мы нацелены на работу по улучшению качества жизни населения, эпидемиологического благополучия, экологической обстановки, – поделилась планами будущий санитарный врач.

Павел Рязанов из нефтегазового университета им. И.М. Губкина намерен расширить свои знания в области морских нефтегазовых месторождений:

«Тема моей диссертации и, возможно, кандидатской связана с Штокмановским месторождением. Я считаю, что без развития нефтегазового сектора невозможно рассматривать развитие этого региона».

Отметим, что все молодые специалисты примут участие в пленарном заседании форума «Арктика – территория диалога», которое состоится под председательством Президента России Владимира Путина.

Спикерами на образовательных площадках молодёжного форума станут министр образования РФ Ольга Васильева, министр транспорта РФ Максим Соколов, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, знаменитый полярник Артур Чилингаров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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