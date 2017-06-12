Областная военно-спортивная игра «Спецназ» прошла под Архангельском

В игре этого года приняли участие более 150 человек в возрасте от 14 до 20 лет

На полигоне отряда «Ратник» в Приморском районе завершилась областная военно-спортивная игра «Спецназ».

Участие в ней приняли команды из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Пинежского, Плесецкого, Лешуконского, Онежского, Холмогорского, Каргопольского, Няндоского и Красноборского районов, На протяжении последних четырёх лет мероприятие реализуется в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение реализации молодежной политики в Архангельской области».Мурманской области и Республики Коми.

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх отметил:

«Областная военно-спортивная игра «Спецназ» проводится в регионе более десяти лет. За это время расширилась не только география участников, но изменилась и программа игры. Соревнования сложные, требующие отличной подготовки. С каждым годом усложняется полоса препятствий».

Председатель Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Браславец Организаторами игры выступили областное отделение всероссийской общественной организации «Боевое Братство», региональный центр «Патриот», отряд специального назначения «Ратник» Росгвардии РФ.подчеркнул:



«Высшая награда для победителей игры «Спецназ» – завоевать право ношения знака «Юный ратник», который даёт право носить оливковый берет. В прошлом году этого звания были удостоены три человека».

Награждение победителей игры состоится на торжественном построении у Вечного Огня 12 июня в рамках празднования Дня России.

ГАУ Архангельской области «Патриот»