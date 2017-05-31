Акция «Выходи во двор играть» стартует в День защиты детей

1 июня в Архангельской области будет дан старт традиционной акции «Выходи во двор играть».

К акции, которая проводится с 2010 года, присоединились Архангельск, Котлас, Новодвинск, Коноша, Няндома, Устьянский, Приморский и Котласский районы.

– Главная цель проекта – организовать детей и подростков для игр и досуга во дворах и на придомовых территориях. Для этого создаются отряды социальных аниматоров из числа молодёжи и студентов, – рассказал директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов.



Акция «Выходи во двор играть» продлится все лето.

Ресурсную, а также методическую поддержку акции осуществляет областной Дом молодёжи. Проект реализуется при поддержке правительства региона в рамках программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)».

В прошлом году областной проект «Выходи во двор играть» был отмечен на федеральном уровне в рамках прошедшей в Архангельске встрече городов-участников конкурса «Города для детей».



ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»