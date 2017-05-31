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Акция «Выходи во двор играть» стартует в День защиты детей

31 мая 14:00 Общество Молодежь Архангельск

1 июня в Архангельской области будет дан старт традиционной акции «Выходи во двор играть». 

К акции, которая проводится с 2010 года, присоединились Архангельск, Котлас, Новодвинск, Коноша, Няндома, Устьянский, Приморский и Котласский районы.

– Главная цель проекта – организовать детей и подростков для игр и досуга во  дворах и на придомовых территориях. Для этого создаются отряды социальных аниматоров из числа молодёжи и студентов, – рассказал директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов.

Акция «Выходи во двор играть» продлится все лето.

Ресурсную, а также методическую поддержку акции осуществляет областной Дом молодёжи. Проект реализуется при поддержке правительства региона в рамках программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)».

В прошлом году областной проект «Выходи во двор играть» был отмечен на федеральном уровне в рамках прошедшей в Архангельске встрече городов-участников конкурса «Города для детей».

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

Комментарии

Григорий Ковалёв, Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

Во дворах наши маленькие граждане проводят большую часть свободного времени. Особенно это важно, если в летний период не получается выехать куда-то на отдых. Здорово, что к этому проекту привлекают молодёжь. Для многих из них это возможность проявить не только педагогические, но и организаторские способности.

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