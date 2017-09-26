Энергетики расскажут предпринимателям, как подключиться к сетям быстро и недорого

29 сентября в Архангельске состоится вторая инвестиционная энергетическая конференция. Проект реализует ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО и АНО «Стратегическое партнерство Северо-Запад».

Мероприятие начнётся в 10:00 в конференц-зале правительства Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, корпус 1.

Цель конференции – синхронизация инвестиционных намерений и планов развития электросетевой инфраструктуры в регионе. Состоится прямое общение инвесторов, энергетиков и представителей власти по вопросам реализации инвестиционных проектов.

Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Архангельской области

Энергетики расскажут о доступности электросетевой инфраструктуры в регионе. В рамках круглых столов пройдут дискуссии о механизмах стимулирования инвестиционной деятельности в Поморье, проблемах перспективного развития и упрощении процедуры технологического присоединения к электросетям.

Также состоится подписание инвестиционных соглашений между ПАО «МРСК Северо-Запада» и предпринимателями. В консультационной зоне все желающие смогут получить рекомендации энергетиков по подключению объектов к электросетям, а также по вопросам выделения земель под строительство, государственного сопровождения инвестпроектов.

Для участия в конференции достаточно заполнить форму на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада».

К участию в мероприятии приглашаются региональные СМИ.

В 11:00 в конференц-зале правительства Архангельской области состоится пресс-подход. На вопросы журналистов ответят руководители ПОА «МРСК Северо-Запада» и филиала «Архэнерго», представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и правительства Архангельской области.

ПАО «МРСК Северо-Запада»