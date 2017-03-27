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Ирина Бажанова:
«Поддержать рыбаков – значит поддержать жизнь на побережье Белого моря»

27 марта 15:30 Арктика – территория диалога Районы Арктика Агропром

По поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова правительство региона подготовило предложения о поддержке рыболовецких колхозов Поморья. Планируется, что эти инициативы будут озвучены на международном форуме «Арктика – территория диалога».

С открытым письмом к главе региона обратился председатель правления Фонда поморских деревень, председатель колхоза «Беломор» Сергей Самойлов.

Он предложил поднять перед участниками форума проблему предстоящего урезания квот у рыболовецких колхозов в пользу крупных компаний, получающих инвестиционные квоты под строительство крупнотоннажных судов на российских верфях.

Игорь Орлов поставил задачу министерству агропромышленного комплекса и торговли региона провести анализ ситуации и сформировать предложения.

Отметим, добычей рыбных ресурсов в Поморье занимаются восемь предприятий и 11 колхозов. Основные объекты промысла – это треска и пикша.

— Рыболовецкие колхозы, расположенные в старинных поморских деревнях на побережье Белого моря, несут на себе огромную социальную нагрузку: это и рабочие места, и наполнение местных бюджетов, и поддержка объектов энергетики, образования, культуры. Поддержать колхозы – значит поддержать жизнь на этих территориях, – отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Расширить перечень объектов инвестиций

Для того, чтобы сохранить деятельность колхозов, правительство региона предлагает дополнить проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении порядка отбора инвестиционных проектов и распределения квот двумя позициями.

Прежде всего, в него необходимо внести в качестве объектов инвестиций среднетоннажные и малотоннажные суда, технические параметры которых позволили бы рыболовецким колхозам Поморья претендовать на получение квот на инвестиционные цели.

Как пояснила Ирина Бажанова, именно такие суда необходимы для полноценной работы рыболовецких колхозов: они обеспечивают занятость местного населения, их строят на российских верфях, они имеют возможность заходить в морские порты Северного рыбохозяйственного бассейна.

Строить в складчину

На сегодняшний день в рыбопромысловом флоте региона числится 16 судов, из них девять – в собственности рыболовецких колхозов. Возраст большинства составляет 20–30 лет.

Затраты на строительство нового судна для рыболовецкого колхоза – непосильная ноша. Вместе с тем, ряд предприятий готовы объединить усилия и построить судно в складчину.

Непосредственно с этой инициативой жителей Поморья связано второе предложение правительства региона: внести в проект постановления соответствующие изменения, учитывающие при распределении инвестиционных квот строительство судов, которые будут совместной собственностью нескольких рыболовецких колхозов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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