Игорь Орлов поддержал главу Архангельска в решении судьбы городского цирка

Вопрос о строительстве нового цирка обсуждался на еженедельном оперативном совещании при губернаторе Архангельской области.



Глава муниципального образования «Город Архангельск» Игорь Годзиш рассказал губернатору об инициативе строительства на месте старого здания цирка универсального культурного объекта, который использовался бы как площадка для цирковых представлений, концертов, спектаклей, музыкальных мероприятий. По словам Игоря Годзиша, проведены предварительные переговоры с Росгосцирком, найден инвестор, выразивший готовность реализовать этот проект.

По мнению главы города, для реализации проекта необходимо оформить его как инвестиционный, добиться передачи земельного участка под зданием, который находится в собственности Архангельского государственного цирка – филиала Росгосцирка, и объединить его с прилегающим участком. Эта территория принадлежит области.

Напомним, попытки восстановления цирка предпринимались неоднократно, в том числе этот вопрос поднимался на встрече губернатора Игоря Орлова с генеральным директором Росгосцирка Александром Калмыковым.

Сегодня при условии поиска совместных решений и реализации инвестпроекта можно было бы вдохнуть жизнь в замечательную идею возрождения цирка, столь любимого северянами.

— Игорь Викторович представил предложения по разработке инвестпроекта по строительству нового здания цирка. Я только «за»! Области и городу нужно такое учреждение, – поддержал инициативу главы Архангельска Игорь Орлов.

Напомним, архангельский цирк был построен в 1962 году. Здание было возведено в соответствии с уникальными проектными решениями 50-х годов без системы отопления и предназначалось для эксплуатации только летом. В связи с отсутствием системы отопления, канализации, отвода грунтовых вод и нарушения при строительстве системы кровли здание пришло в аварийное состояние и в октябре 1989 года было закрыто как не отвечающее современным техническим, пожарным, санитарным и технологическим нормам.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области