«Северный форум»: определяя стратегию развития

Стратегию и перспективы дальнейшего развития «Северного форума» обсудили на заседании комитета региональных координаторов этой международной организации в Ханты-Мансийске. В работе принял участие представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

«Северный форум» – международная неправительственная организация с более чем 20-летней историей, которая объединяет губернаторов северных регионов.

Главной целью «Северного форума» является улучшение качества жизни народов Севера, поддержка устойчивого развития регионов через реализацию совместных социально-экономических инициатив. Организация также выступает в качестве международной площадки для обмена идеями и опытом в сфере управления развитием приполярных территорий.

Как было отмечено в ходе заседании комитета региональных координаторов, в силу повышенного интереса к вопросам устойчивого развития Арктики, новым перспективам освоения природных ресурсов этого региона, имеется огромный потенциал для дальнейшего межрегионального сотрудничества на Севере.

— Межрегиональное сотрудничество в Арктике неоднократно подтверждало свою эффективность. Так, инициативы и проекты, реализуемые в рамках Баренцева Евро-Арктического региона, всегда носят прикладной характер. Они ориентированы на человека, дают жителям Архангельской области возможность познакомиться с культурой, искусством и передовыми достижениями зарубежных северных регионов в различных областях общественной жизни, и в целом способствуют повышению качества жизни, – отметил Лев Левит.

Он также подчеркнул, что сегодня правительство области рассматривает перспективу возможного участия в деятельности «Северного форума» прежде всего с позиции обмена опытом между 13 входящими в организацию регионами и реализации совместных проектов по актуальным для Поморья направлениям.

Также в хода заседания комитета региональных координаторов были рассмотрены организационные вопросы XIII генеральной ассамблеи «Северного форума», которая состоится в ноябре 2017 года в Красноярске.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области