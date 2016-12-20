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Событийный туризм – для каждого времени года

20 декабря 18:00 Туризм

В районах Архангельской области активно разрабатывают бренды и уникальные продукты для развития массового туризма.

Появление новых сказочных персонажей и ярких торговых марок способствует развитию событийного туризма в регионе. Создавая новые бренды, бизнес на местах опирается события и персонажей, которые могут быть как реальными, так и вымышленными. Число таких «крючков» для туристов растёт год от года. 

Появляются новые маршруты детско-юношеского, познавательного  и образовательного туризма. Познакомиться с ними можно на портале областного туристско-информационного центра.

В 2016 году были выпущены электронные каталоги по пакетным программам туроператоров и экскурсионным программам для взрослых и детских организованных групп. Для горожан, которые любят индивидуальный отдых, разработан новый сезонный сайт.

— Это направление мы развиваем и через районные туристско-информационные центры. На сегодняшний день таких создано 13. На следующий год разработан план по взаимодействию с местной ресторанной сетью и внесение в их меню традиционных блюд, – подчеркнула начальник регионального управления развития туризма Светлана Зеновская.

Развитие гастрономического туризма – новый тренд Поморья. Результатом этой работы станет карта северной кухни, которая в будущем ляжет в основу программы продвижения как туристских объектов северных деревень.

Управление развития туризма Архангельской области

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