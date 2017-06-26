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В Архангельске проходит съезд Союза городов воинской славы

26 июня 15:15 Архангельск Молодежь

С 25 по 27 июня столица Поморья принимает VII съезд Союза городов воинской славы. Напомним, с такой инициативой выступили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш. Это решение было поддержано на VI съезде Союза в апреле 2016 года.

В трёхдневной программе съезда – заседания и конференции по вопросам патриотического воспитания молодёжи, экскурсии, участие в мероприятиях Дня города.

Накануне в Гостиных дворах состоялся торжественный приём для глав городов воинской славы, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

— Для нас большая честь приветствовать всех вас на гостеприимной архангельской земле. Мы благодарны за принятое в прошлом году решение о проведении этой встречи здесь, в Архангельске, потому что нам есть чем поделиться с вами, – отметил Игорь Годзиш. – В городе проводится огромная работа по патриотическому воспитанию, главная цель которой – привить подрастающему поколению любовь к своей земле, к своей Отчизне, сохранить историческую память.

Временно исполняющий обязанности председателя Союза городов воинской славы Юрий Бобрышев заявил:

«Я вновь с удовольствием прогулялся по Архангельску, прошёлся по прекрасной Чумбаровке. В очередной раз понимаешь, насколько богата история нашего государства, и в вашем городе это чувствуется в полной мере».

26 июня в рамках съезда в САФУ имени М.В. Ломоносова стартовала научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание, историческая память и вызовы современности».

Она организована при поддержке Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодёжи, Российского военно-исторического общества, правительства Архангельской области и администрации МО «Город Архангельск».

В рамках конференции будут рассмотрены теория и практика реализации программ и проектов патриотического воспитания, роль и значение исторического знания в патриотическом воспитании. По итогам работы предполагается публикация сборника материалов.

Напомним, съезд проводится в год 75-летия со дня образования Соловецкой школы юнг и 80-летия Архангельской области.

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