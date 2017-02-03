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Борьба с отходами: выбор участка для межмуниципальной системы обсудят с жителями региона

3 февраля 11:30 Год экологии Общество Архангельск Экология Новодвинск Северодвинск

В Год экологии правительство региона уделит особое внимание решению вопросов по обращению с отходами на территории Поморья.

Как сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, региональная власть продолжает работу по созданию межмуниципальной системы переработки и утилизации отходов для Архангельского промышленного узла.

Напомним, в эту систему  войдут один крупный полигон, мусоросортировочный (перерабатывающий) комплекс и мусороперегрузочные станции.

— Строительство мусороперерабатывающего комплекса позволит не только решить проблему утилизации отходов на территории Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района, но и обеспечит организацию новых рабочих мест, привлечёт значительный объём инвестиций, увеличит налоговый потенциал Поморья и будет способствовать развитию инфраструктуры, – отметил Константин Доронин.

Проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов, в обязательном порядке пройдёт государственную экологическую экспертизу.

— В составе этой документации обязательно будут представлены материалы общественных слушаний с жителями и заинтересованными организациями, – подчеркнул министр.

«Никаких запахов там быть не может»

Площадки для диалога с населением будут организовывать местные власти. А специалисты расскажут людям обо всех элементах планируемой системы, а также соберут мнения и предложения жителей.

Константин Доронин акцентировал внимание, что система должна быть создана со строжайшим соблюдением всех требований строительного, природоохранного, санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства России.

— Также отмечу, что при создании системы будут использованы самые современные инженерно-технические решения, разработанные при участии ведущих европейских консультантов и успешно реализованные в ряде регионов страны, – сказал министр. – Поэтому никаких запахов и иных негативных воздействий на окружающую среду, которыми грешат старые свалки, быть просто не может!

Принятие решения – в формате открытого диалога

В качестве места размещения межмуниципальной системы планируется участок в районе Рикасихи. Он отвечает всем требованиям законодательства, предъявляемым к размещению полигонов:

  • относится к землям промышленного назначения;
  • на территории отсутствуют водные объекты, береговые полосы, прибрежные и водоохранные зоны и иные объекты, где размещение полигонов запрещено.

Этот участок значится в проекте территориальной схемы обращения с отходами. Но отметим, на сегодняшний день документ не утверждён – схема будет рассмотрена на заседании регионального правительства.

Окончательное решение по выбору места размещения межмуниципальной системы участка в районе Рикасихи также не принято. Этот вопрос будет обсуждаться в режиме открытого диалога с участием всех заинтересованных сторон.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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