К столетию Котласа в городе появилась улица имени знаменитого палеонтолога

Названа она именем известного палеонтолога Владимира Амалицкого, который в конце XIX века вёл масштабные археологические раскопки вблизи города.

Это стало первым знаковым событием в честь столетия Котласа, которое отмечается в этом году, сообщает пресс-служба муниципального образования.



Инициатива назвать одну из котласских улиц именем Владимира Амалицкого принадлежит краеведам общества «Северное трёхречье». Их идею поддержала администрация города. Улица имени Амалицкого расположена в микрорайоне ДОК.

­– Здесь формируется новый квартал, предназначенный для многодетных семей. Он расположен недалеко от мест раскопок, которые проводил учёный, – рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства МО «Котлас» Александр Костерев.

По плану на новой улице будут размещены 18 домов. Первые четыре земельных участка уже предоставлены многодетным семьям.

Как рассказала директор местного краеведческого музея Татьяна Серёдкина, впервые Владимир Амалицкий приехал в Котлас в 1895 году. На протяжении 15 лет он проводил самые масштабные в Российской империи палеонтологические раскопки. Было поднято огромное количество окаменелых останков древних животных. На основании этих находок учёный подтвердил гипотезу о существовании некогда единого русско-индо-африканского континента.

– Были подняты останки многих древних животных, названных в честь места их обнаружения: двинозавр, двиния, котлассия, – рассказала Татьяна Серёдкина.

В Котласском краеведческом музее создан интерактивный зал, посвященный археологическим раскопкам Владимира Амалицкого. Кстати, в 2017 году исполняется 100 лет со дня смерти знаменитого палеонтолога. А это еще один серьезный повод для увековечения его имени в названии котласской улицы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области