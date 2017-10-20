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На «Поморской HoReCa» отельерам расскажут о том, как извлечь пользу от гостиничных «звёзд»

20 октября 13:30 Туризм Бизнес

10 ноября в Архангельске в рамках делового форума «Поморская HoReCa», пройдёт круглый стол «Классификация звёздности отелей и гостиниц: к чему готовиться рынку».

Модератором и главным экспертом круглого стола станет руководитель аккредитованного центра классификации «Звёзды Отелям» Лилия Биткулова.

Напомним, форум «Поморская HoReCa» состоится 10 ноября на площадке областного Дома молодёжи. Его организаторами выступают Корпорация Термин HoReCa – аббревиатура от слов, обозначающих места продажи с непосредственным потреблением товаров и услуг: Hotel, Restaurant, Catering/Cafe.развития Архангельской области совместно с региональным министерством культуры.

Основная идея проведения форума – через обсуждение текущей ситуации на региональном рынке определить совместно точки развития всего сегмента HoReCa.

Круглый стол «Классификация звёздности отелей и гостиниц: к чему готовится рынку» в первую очередь будет интересен самим отельерам. Им расскажут о процедуре классификации и о той пользе, которую они могут получить от этого.

– В свете грядущей обязательной классификации гостиниц мы обсудим вопросы последних изменений в законодательной базе и как правильно пройти процедуру классификации, как извлечь из этого пользу для самих отелей. По Лилия Биткулова – эксперт государственной системы классификации объектов туристской индустрии, член Совета по классификации при Минкультуры РФ и межведомственного совета по подготовке кадров в сфере туризма и совершенствованию управления качеством туристских услуг при Ростуризме.сути, эта процедура должна подтолкнуть отели к обновлению номеров, улучшению качества сервиса и подготовки персонала.

На сегодняшний день перед отельерами России стоит задача оценки гостиниц и отелей к 2019 году.

Однако представители отрасли ждут поправок в законодательство, которые позволят отодвинуть этот срок на более поздний.

Круглый стол «Классификация звёздности отелей и гостиниц: к чему готовиться рынку» состоится 10 ноября. Начало в 12:30. Для участия в форуме необходима регистрация по ссылке. Телефоны для справок: +7 960 005-28-36; +7 902 192-85-03. E-mail: mvk@krao29.ru; cen@krao29.ru.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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