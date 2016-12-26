В новогодние праздники контроль за безопасностью северян будет усилен

На усиление мер безопасности во время новогодних и рождественских праздников обратил внимание губернатор Игорь Орлова на еженедельном оперативном совещании в правительстве Архангельской области.
Глава региона ещё раз напомнил главам муниципальных образований о личной ответственности за обеспечение бесперебойного теплоснабжения населённых пунктов. В первую очередь это касается тех территорий, где запас угля на котельных составляет семь дней и меньше: Няндома, Коноша и Матигоры.
— Необходимо максимально ответственно подойти к обеспечению бесперебойной работы котельных в дни новогодних каникул и в дальнейшем также контролировать ситуацию в постоянном режиме, – сказал Игорь Орлов.
На оперативном совещании обсудили и громкое происшествие 23 декабря, когда в районе пешеходной переправы на Хабарку под лёд провалился автомобиль.
Три человека, находившиеся в машине, были спасены персоналом переправы. В настоящий момент проводится процессуальная проверка и будет дана оценка действиям людей, находившихся в автомобиле. Они подвергли опасности свои жизни и могли нанести вред работе переправы.
Участники совещания настоятельно рекомендовали главам муниципальных образований усилить работу административных комиссий, которым даны полномочия по пресечению выезда автотранспорта на лед.
Для обеспечения безопасности в период новогодних праздников на дежурство выйдет около 3 500 полицейских, также к работе будут привлечены добровольные народные дружины.
Кроме того, на территории области проводится специальное профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Оно пройдёт в два этапа: с 23 по 31 декабря 2016 года и с 1 по 8 января 2017 года. По данным УМВД, за текущую неделю было составлено 4523 протокола за нарушение ПДД, 111 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения.