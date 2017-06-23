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Прозрачность и эффективность закупок – основа для развития экономики и соцсферы

23 июня 11:30 Бюджет Борьба с коррупцией

Итоги II межрегиональной конференции «Методология в сфере закупок. Опыт регионов» подвели в контрактном агентстве Архангельской области.

Конференция призвана сформировать среду практического общения специалистов в сфере закупок, отмечают организаторы.

Участники рассмотрели вопросы, связанные с управлением закупочной деятельностью, применением национального режима при осуществлении закупок, проведением экспертизы и приёмки результатов исполнения контрактов, познакомились  с лучшими практиками государственных, муниципальных и корпоративных закупок из Москвы, Карелии, Мурманской и Новгородской областей.

В ходе пленарного заседания директор правового департамента федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» Шабанова представила новые правила осуществления закупок в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта. Виталий Кикавец, доцент кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия, рассмотрел актуальные вопросы осуществления закупок в рамках контрактной системы на примере арбитражной практики. 

Важность озвученных тем, компетентность экспертов и качественная подача материала были отмечены всеми участниками конференции.

Напомним, конференция прошла 14–15 июня в Архангельске. В ней приняли участие представители 10 субъектов РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, экспертных и научных сообществ, а также малого и среднего предпринимательства.

Организаторами мероприятия выступили контрактное агентство Архангельской области и ГАУ АО «Региональный центр по организации закупок».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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