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Безопасность дорожного движения – в центре внимания власти, бизнеса и гражданского общества

12 октября 14:00 Безопасность Транспорт

Завтра в Архангельске открывается I Международная конференция «Безопасность дорожного движения: диалог власти, бизнеса и институтов гражданского общества».

Программа конференции включает пленарное заседание «Институциональная среда безопасности дорожного движения: российский и международный опыт», а также рабочие сессии: «Выстраивание непрерывной системы образования участников дорожного движения, как основополагающего фактора улучшения безопасности дорожного движения в России» и «Программные и проектные решения проблем дорожной безопасности в России».

На конференции будут обсуждены вопросы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества в реализации государственной транспортной политики, повышения квалификации водителей транспортных средств, разработки и внедрения инновационных решений в этой области. Состоится обмен опытом с международными и российскими экспертами в сфере автообразования и безопасности дорожного движения.

Депутаты Госдумы РФ, представители ГИБДД России, ведущие российские и зарубежные эксперты авто- и мотосообщества, профессиональные педагоги в сфере подготовки водителей обсудят причины участившихся в стране ДТП со смертельным исходом, и пути решения этой проблемы, а также обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, формирование у несовершеннолетних безопасной модели поведения в дорожно-транспортной среде.

Кто будет вместо ГИБДД принимать экзамены в 2018 году? Как учат автовождению за рубежом? Когда появятся в автошколах инновационные площадки для водителей автомобилей и мотоциклистов? На эти и многие другие вопросы постараются ответить участники конференции.

Конференция состоится 13-14 октября 2017 года по адресу: г. Архангельск, отель «Пур-наволок» (наб. Северной Двины, 88, корп. 1), конференц-зал. Начало работы конференции в 10.00. Регистрация участников с 09.00. Приглашаются СМИ.

Контактные телефоны: 8 (950) 963-49-99, 8 (911) 566-88-36. Адрес электронной почты: aaaa.29@yandex.ru.

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