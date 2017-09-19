Архангельскую область назвали лучшей по привлечению инвестиций в лесную отрасль

Награду, символизирующую успехи Поморья в деле развития лесопромышленного комплекса, министру природных ресурсов и ЛПК региона Константину Доронину от лица руководства ведомства вручила заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Елена Комар.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках торжеств, посвящённых Дню работников лесного хозяйства.

В последние годы лесопромышленный комплекс Архангельской области показывает стабильный рост. Так, по сравнению с прошлым годом на 10 Награду Константину Доронину вручила заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Елена Комарпроцентов увеличились объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, перерабатывающих производств.

Поморье занимает лидирующее положение в России по количеству приоритетных инвестпроектов, реализуемых в лесной отрасли. На сегодняшний день их число равно десяти, а общий объём вложений составляет около 57 миллиардов рублей.

Так, в этом году объявлено о возрождении Соломбальского ЛДК. Инвестиции в проект, предусматривающий создание высокотехнологичного производства, где будут заняты более тысячи человек – 11 миллиардов рублей.

Наряду с развитием перерабатывающих производств в регионе реализуются мероприятия, направленные на обеспечение качественного лесовосстановления. По этому показателю Поморье уступает только Иркутской области. Ежегодные объемы лесовосстановления в нашем регионе равны площадям сплошных вырубок, проведённых за тот же период.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области