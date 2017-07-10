Холмогорских школьников обучат правилам пожарной безопасности

В сентябре 2017 года в Холмогорском районе стартует социальный проект «Огонёк», в рамках которого школьников будут обучать основам пожарной безопасности.

В апреле этого года общественное учреждение добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» стало одним из победителей областного конкурса целевых проектов некоммерческих организаций. Размер субсидии составил более 100 000 рублей.

Программа «Пожарно-спасательное дело» разработана квалифицированными специалистами с учётом возрастных особенностей и направлена на учащихся общеобразовательных школ.

В рамках реализации социального проекта «Огонёк» школьникам расскажут о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях и обращения с огнем, работе противопожарных служб.

Подростки научатся оказывать первую помощь пострадавшим и познакомятся с аварийно-спасательной техникой. Занятия будут проводится еженедельно в течение учебного года.

— Особое внимание планируется уделять отработке практических навыков при возникновении чрезвычайной ситуации, – рассказал руководитель проекта Игорь Точилов.

К занятиям планируется привлечь более 150 холмогорских школьников. Итогом социального проекта станут спортивные соревнования.

В будущем некоммерческая организация планирует расширить географию социального проекта «Огонёк», а также войти в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области