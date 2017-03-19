Глава Поморья поздравил моряков с Днём подводника

Уважаемые моряки-подводники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия подводника во все времена была уделом мужественных, сильных духом людей.

Воинская доблесть и честь, верность Отечеству, нерушимое братство – вот незыблемые традиции военных моряков. Подвиги моряков-подводников золотыми буквами вписаны в славную летопись российского Военно-Морского Флота.

Сегодня ваши знания и умения, умноженные на боевые возможности подводных кораблей, по-прежнему олицетворяют мощь нашего государства.

В этот день мы отмечаем заслуги всех поколений подводников, конструкторов, корабелов и отдаем дань вашему мужеству, профессионализму и сплоченности.

Искренне желаю всем вам флотского здоровья, долголетия, счастья, благополучия, бодрости духа и успехов в благородном служении стране!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов