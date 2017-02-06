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Северодвинская ТЭЦ-2 работает в штатном режиме

6 февраля 15:10 Губернатор Энергетика Северодвинск

Последствия пожара, который произошёл в машинном зале теплоэнергоцентрали 6 февраля, обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве Архангельской области.

По словам начальника главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддина Ваккосова, огонь повредил помещение площадью три квадратных метра. Для тушения пожара было задействовано 19 человек и восемь единиц техники. Пострадавших нет.

По информации министерства ТЭК и ЖКХ, инцидент не повлиял на процесс теплоснабжения потребителей Северодвинска. ТЭЦ-2 работает в штатном режиме.

Губернатор Игорь Орлов поручил министру ТЭК и ЖКХ Андрею Поташеву провести тщательное расследование происшествия и рассмотреть варианты введения дополнительных мер безопасности.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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