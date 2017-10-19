Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Немецкие музыканты приглашают на встречу в Добролюбовку

19 октября 16:30 Архангельск Международные связи События
Винфрид Дальке и Дария Шнейдерова
Винфрид Дальке и Дария Шнейдерова

Творческая встреча с органистами из Германии Винфридом Дальке и Дарией Шнейдеровой состоится 21 октября в 14:00 в актовом зале библиотеки имю Н.А. Добролюбова накануне концерта в Поморской филармонии

С 19 октября по 11 ноября в тринадцатый раз проходят Дни Германии в Архангельске, которые в этом году посвящены 500-летию Реформации.

Винфрид Дальке – выдающийся органист-виртуоз, доцент Университета искусств в Бремене, директор церковной музыки Евангелической реформатской церкви Восточной Фрисландии, органист реформатской церкви в Леере.

Дария Шнейдерова – органист католической церкви Святой Марии в Леере.

Добролюбовка приглашает всех любителей искусства на творческую встречу с интересными и талантливыми людьми, которые откроют зрителю многообразный мир музыки.

Разговор в библиотеке позволит публике ближе познакомиться с Винфридом Дальке и Дарией Шнейдеровой, а посетить их концерт «Бах и Лютер.  Люди, изменившие Европу» можно будет 22 октября в 16:00 в камерном зале Поморской филармонии.

Министерство культуры Архангельской области

Культура

19 октября

Немец­кие музы­кан­ты приг­лаша­ют на встре­чу в Доб­ролю­бов­ку

19 октября

В Архан­гель­ске вру­чили пер­вые Барен­цевы сти­пен­дии в сфере культуры

19 октября

Пер­вые Барен­цевы сти­пен­дии в сфере куль­тур­ного сот­рудни­чес­тва вру­чат в Архан­гель­ске

18 октября

«Нор­ве­гия и Рос­сия: сила при­тя­же­ния – Арктика»

18 октября

Юных севе­рян приг­лаша­ют на фес­тиваль-кон­курс «Сия­ние Арктики»

17 октября

В Архан­гельск дви­жут­ся про­грес­сив­ные силы джа­зо­вой Москвы

16 октября

Сто­лица Поморья гото­вит­ся к меж­дуна­род­ному фес­тива­лю джаза

13 октября

Архан­гельск ста­нет пло­щад­кой Все­рос­сийско­го теле­визи­он­ного кон­курса «ТЭФИ-Реги­он»

13 октября

В Архан­гель­ске откры­лась выставка о тру­до­вой биог­ра­фии Поморья

12 октября

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

12 октября

В Архан­гель­ске высту­пит извест­ная джа­зо­вая певи­ца из США

12 октября

Дель­фий­ские игры Рос­сии – новый старт

11 октября

Экспо­наты музея рас­ска­жут, как раз­вива­лась эко­но­ми­ка Поморья

9 октября

Моло­дых жур­на­лис­тов ждут в Эрмитаже

9 октября

Архан­гель­ских школь­ни­ков приг­лаша­ют на интел­лек­туаль­ные игры

8 октября

Эпоха в лицах: в Архан­гель­ске откры­лась фото­выс­тавка к 80-ле­тию области

6 октября

Архан­гело­гор­од­цев приг­лаша­ют на бес­платный рус­ско-нор­вежс­кий концерт

5 октября

Нор­вежц­ам пока­жут редкие изда­ния из фонда Доб­ролю­бов­ки

4 октября

В Доме моло­дежи откро­ют «Выставку геро­ев» в честь 80-ле­тия Архан­гель­ской области

Похожие новости

19 октября Культура

Немец­кие музы­кан­ты приг­лаша­ют на встре­чу в Доб­ролю­бов­ку

19 октября Культура

Пер­вые Барен­цевы сти­пен­дии в сфере куль­тур­ного сот­рудни­чес­тва вру­чат в Архан­гель­ске

18 октября Культура

«Нор­ве­гия и Рос­сия: сила при­тя­же­ния – Арктика»

17 октября Губернатор

В Архан­гельск дви­жут­ся про­грес­сив­ные силы джа­зо­вой Москвы

16 октября Культура

Сто­лица Поморья гото­вит­ся к меж­дуна­род­ному фес­тива­лю джаза

13 октября Общество

Архан­гельск ста­нет пло­щад­кой Все­рос­сийско­го теле­визи­он­ного кон­курса «ТЭФИ-Реги­он»

13 октября Губернатор

В Архан­гель­ске откры­лась выставка о тру­до­вой биог­ра­фии Поморья

12 октября Губернатор

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

12 октября Культура

В Архан­гель­ске высту­пит извест­ная джа­зо­вая певи­ца из США

11 октября Культура

Экспо­наты музея рас­ска­жут, как раз­вива­лась эко­но­ми­ка Поморья

9 октября Культура

Архан­гель­ских школь­ни­ков приг­лаша­ют на интел­лек­туаль­ные игры

6 октября Культура

Архан­гело­гор­од­цев приг­лаша­ют на бес­платный рус­ско-нор­вежс­кий концерт

5 октября Культура

Нор­вежц­ам пока­жут редкие изда­ния из фонда Доб­ролю­бов­ки

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия