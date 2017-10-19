Немецкие музыканты приглашают на встречу в Добролюбовку

Творческая встреча с органистами из Германии Винфридом Дальке и Дарией Шнейдеровой состоится 21 октября в 14:00 в актовом зале библиотеки имю Н.А. Добролюбова накануне концерта в Поморской филармонии

С 19 октября по 11 ноября в тринадцатый раз проходят Дни Германии в Архангельске, которые в этом году посвящены 500-летию Реформации.

Винфрид Дальке – выдающийся органист-виртуоз, доцент Университета искусств в Бремене, директор церковной музыки Евангелической реформатской церкви Восточной Фрисландии, органист реформатской церкви в Леере.

Дария Шнейдерова – органист католической церкви Святой Марии в Леере.

Добролюбовка приглашает всех любителей искусства на творческую встречу с интересными и талантливыми людьми, которые откроют зрителю многообразный мир музыки.

Разговор в библиотеке позволит публике ближе познакомиться с Винфридом Дальке и Дарией Шнейдеровой, а посетить их концерт «Бах и Лютер. Люди, изменившие Европу» можно будет 22 октября в 16:00 в камерном зале Поморской филармонии.

Министерство культуры Архангельской области