Игорь Орлов поздравил воспитателей и всех дошкольных работников с профессиональным праздником

Уважаемые работники дошкольных организаций! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Второй раз в официальном календаре красным светом зажглась дата 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников. Это свидетельство особого внимания к сфере дошкольного образования.

Каждый день вы помогаете нашим детям стать личностями и сделать первые шаги в большую жизнь. Будущие президенты, космонавты, учёные доверчиво внимают словам воспитателей, посвящают свои утренники родителям, просят добавки у нянечек.

Детский сад формирует мировоззрение, учит жить в первом для ребёнка коллективе, дисциплинирует.

Смело можно сказать, что педагоги Архангельской области формируют будущее нашего региона, ведь от того, какими вырастут сегодняшние юные северяне, во многом будет зависеть завтрашний день области.

Сегодня более 61 тысячи детей посещают детские сады Архангельской области, и это число неуклонно растет.

О приоритете сферы дошкольного образования в проектах правительства Поморья говорит и ещё одна цифра: только за последние три года был открыт 21 новый детский сад, создаются дополнительные места и в уже существующих учреждениях. С 2014 года было введено свыше 4 300 мест.

Бесспорно, особая миссия возложена на тех, кто работает в детских садах. И эта значимость ваших профессий придает празднику особый статус.

Желаю счастья и здоровья вам и вашим семьям!

Пусть юные воспитанники радуют вас своими успехами, а их родители будут вам верными союзниками. Уверен, что всё тепло, вся забота и любовь, вложенная вами в детей, вернётся к вам добром и радостью!

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области