Северный морской музей приглашает на «Территорию смелых»

29 марта, в день старта международного арктического форума «Арктика — территория диалога», Северный морской музей представит новый выставочный проект: реконструкцию дома полярников 50—60-х годов XX века.

Центром интерактивного пространства, получившего название «Территория смелых» станет воссозданный интерьер полярной станции, включающий в себя научно-исследовательское оборудование, приборы и предметы быта полярников. Экспозиция будет сопровождаться видеопроекцией с использованием кинохроники.

Вся обстановка и внутреннее устройство «дома» позволят почувствовать себя участником полярной экспедиции. На фоне полярного сияния, арктической фауны и дрейфующих льдов посетители смогут снять показания метеоприборов и составить свой прогноз, понять устройство радиостанции, примерить спасательное снаряжение и сфотографироваться на память.

29 марта «Территория смелых» разместится в Гостиных дворах, а с 10 апреля переедет в выставочной зал Северного морского музея.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области