Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Северный морской музей приглашает на «Территорию смелых»

16 марта 14:20 Арктика – территория диалога Арктика Архангельск
Выставка будет воспроизводить быт полярников середины XX века
Выставка будет воспроизводить быт полярников середины XX века

29 марта, в день старта международного арктического форума «Арктика — территория диалога», Северный морской музей представит новый выставочный проект: реконструкцию дома полярников 50—60-х годов XX века.

Центром интерактивного пространства, получившего название «Территория смелых» станет воссозданный интерьер полярной станции, включающий в себя научно-исследовательское оборудование, приборы и предметы быта полярников. Экспозиция будет сопровождаться видеопроекцией с использованием кинохроники.

Вся обстановка и внутреннее устройство «дома» позволят почувствовать себя участником полярной экспедиции. На фоне полярного сияния, арктической фауны и дрейфующих льдов посетители смогут снять показания метеоприборов и составить свой прогноз, понять устройство радиостанции, примерить спасательное снаряжение и сфотографироваться на память.

29 марта «Территория смелых» разместится в Гостиных дворах, а с 10 апреля переедет в выставочной зал Северного морского музея.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Культура

16 марта

Север­ный мор­ской музей приг­лаша­ет на «Тер­рито­рию смелых»

15 марта

Дом Вален­тина Пику­ля в Севе­род­винске – объект куль­тур­ного наследия

15 марта

Звез­да миро­вого фор­тепи­ано Ваз­ген Вар­та­нян высту­пит в Кирхе с уни­каль­ной про­грам­мой

14 марта

Победу в кон­курсе твор­ческ­их работ по «Ликам Рос­сии» одер­жало эссе о скуль­птуре Высоцкого

14 марта

Выставка «Лики Рос­сии» завер­шилась

13 марта

Игорь Орлов: «Не про­пус­каю ни одного номе­ра жур­на­ла «Родина»

13 марта

В Архан­гель­ске откры­лась выставка об экспе­ди­ции Геор­гия Седо­ва на Север­ный полюс

11 марта

«Нем­ного обо всём» рас­ска­жут актёры Архан­гель­ского драм­те­ат­ра на сцене Доб­ролю­бов­ки

9 марта

«Мину­та сла­вы» от теат­ра драмы в честь празд­ни­ка весны

8 марта

Пас­халь­ный фес­тиваль откро­ет зри­те­лям духов­ную музы­ку Арме­нии и Грузии

8 марта

Сту­ден­ты-иност­ра­нцы посети­ли выставку «Лики Рос­сии» в Доме молодёжи

7 марта

День рож­де­ния – на сцене

4 марта

В День эко­ло­ги­чес­ких зна­ний в Доб­роло­люб­ов­ке школь­ники узна­ют об аркти­чес­ком туризме

4 марта

Куль­тур­ная про­грамма аркти­чес­кого фору­ма: ансамбль «Хаяр», Север­ный хор и мамон­тё­нок Люба

2 марта

Бла­гот­вори­тель­ный аук­ци­он козуль помо­жет паци­ен­там област­ной дет­ской больницы

1 марта

Спек­такль Архан­гель­ского теат­ра драмы «Бло­гер» полу­чил высо­кую оцен­ку коллег

1 марта

«Лики Рос­сии» оста­нут­ся в Архан­гель­ске еще на месяц

28 февраля

Открыт кон­курс на сти­пен­дию от регио­наль­ного минис­терства культуры

27 февраля

«Гимн лице­дейс­тву» предс­та­вят архан­гель­ской пуб­лике в послед­ний день зимы

Похожие новости

16 марта Культура

Север­ный мор­ской музей приг­лаша­ет на «Тер­рито­рию смелых»

16 марта Экономика

Транс­пор­тная траек­то­рия Аркти­ки: через «Бел­ко­мур» и глу­бо­ко­вод­ный порт

15 марта Здоровье

Лев Левит: «СГМУ соз­да­ет кон­туры новой сис­темы медо­бес­пече­ния в Арктике»

15 марта Образование

Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­си­тет в 2017 году отпра­вит­ся изу­чать «Аркти­кум Инкогни­та»

15 марта

Смяг­че­ние кли­ма­ти­чес­ких измене­ний обсужда­ют в Архан­гель­ске экспе­рты Баре­нц-реги­она

15 марта Образование

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» блес­нут зна­ни­ями исто­рии осво­ения Арктики

14 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Ар­хангельск ста­нет меж­дуна­род­ной сто­ли­цей Арктики»

14 марта Общество

Нико­лай Цука­нов: «Необ­ходи­мо показать прив­лека­тель­ность Арктики»

14 марта Общество

Рес­тора­ны Поморья гото­вят к меж­дуна­род­ному фору­му «аркти­чес­кое меню»

14 марта Общество

Откры­та аккре­ди­та­ция жур­на­лис­тов на моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

13 марта Губернатор

Игорь Орлов оце­нил готов­ность объек­тов, воз­води­мых к аркти­чес­кому форуму

13 марта Экономика

Лев Левит: «Влас­ти и биз­несу Поморья нужно соз­давать усло­вия для сот­рудни­чес­тва»

13 марта Экономика

Экспе­рты об энер­гети­ке Запол­ярья: что стоит во главе угла?

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия