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Индустрия гостеприимства Поморья отмечена наградами

6 июня 17:00 Общество Туризм Награды

Представители гостиничной отрасли региона получили благодарственные письма губернатора Архангельской области за активное участие в организации и проведении международного форума «Арктика – территория диалога».

Благодарственные письма получили представители десяти учреждений. Среди них – гостиницы «Арго», «Двина» «Столица Поморья» и «Никольский Посад», хостел «Тройка», туркомплекс «Малые Карелы», база отдыха «Лукоморье», санатории «Беломорье» и «Меридиан», отель «Пур-Наволок».

После награждения состоялось рабочее совещание по вопросу поэтапного введения обязательной классификации объектов туриндустрии в России до 2020 года.

Напомним, что соответствующий законопроект принят Государственной Думой в первом чтении (постановление от 24.03.2017 №1253-7 ГД). Сейчас разрабатываются поправки, документ готовится для внесения на рассмотрение во втором чтении. Он предусматривает поэтапное введение обязательной классификации объектов размещения.

С 1 января 2018 года обязанность вступает в силу в отношении гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров; с 1 января 2019 года – с номерным фондом более 15 номеров; с 1 января 2020 года – в отношении всех гостиниц. Законопроект вводит запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении объекту категории, а также на указание количества звёзд, не соответствующего данной категории.

Кроме того, представители гостиничной отрасли и специалисты министерства культуры по вопросам туризма обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности повышения квалификации работников индустрии гостеприимства.

— Очень важно повышать уровень сервиса и качество обслуживания. Туристы формируют своё первое впечатление о поездке именно по тому, как их приняли, и оно нередко ассоциируется с мнением о регионе в целом, – подчеркнула заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Министерство культуры Архангельской области

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