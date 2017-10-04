Все МФЦ Поморья перешли на единый стиль

В Архангельской области завершились плановые мероприятия по приведению всех отделений Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) к единому федеральному фирменному стилю «Мои документы». В ходе ребрендинга внедрены единые цветовые решения внутреннего информационного оформления, зон ожидания, информирования и приёма-выдачи документов.

Как отметил заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов: «Единый федеральный стиль отражает существующие возможности и особенности новой организации системы предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Надеемся, что ребрендинг отделений МФЦ улучшит узнаваемость в целях повышения комфортности обслуживания посетителей».

На сегодняшний день на территории области действуют 30 отделений и 192 окна приёма, а также 95 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ на 99 окон приёма в поселениях с численностью более одной тысячи жителей.

Популярность МФЦ среди населения подтверждается ежегодным увеличением количества обращений за услугами. Наиболее востребованными и массовыми из них являются: регистрация прав на недвижимость и земельные участки, иные услуги в области земельных и имущественных отношений, государственный кадастровый учёт недвижимого имущества, услуги по приему заявлений и документов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации и заграничных паспортов, услуги Пенсионного Фонда РФ.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области