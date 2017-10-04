Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Все МФЦ Поморья перешли на единый стиль

4 октября 14:50 Майские указы Президента Информация и связь

В Архангельской области завершились плановые мероприятия по приведению всех отделений Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)  к единому федеральному фирменному стилю «Мои документы». В ходе ребрендинга внедрены единые цветовые решения внутреннего информационного оформления, зон ожидания, информирования и приёма-выдачи документов.

Как отметил заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов: «Единый федеральный стиль отражает существующие возможности и особенности новой организации системы предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Надеемся, что ребрендинг отделений МФЦ улучшит узнаваемость в целях повышения комфортности обслуживания посетителей».

На сегодняшний день на территории области действуют 30 отделений и 192 окна приёма, а также 95 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ на 99 окон приёма в поселениях с численностью более одной тысячи жителей.

Популярность МФЦ среди населения подтверждается ежегодным увеличением количества обращений за услугами. Наиболее востребованными и массовыми из них являются: регистрация прав на недвижимость и земельные участки, иные услуги в области земельных и имущественных отношений, государственный кадастровый учёт недвижимого имущества, услуги по приему заявлений и документов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации и заграничных паспортов, услуги Пенсионного Фонда РФ.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Общество

4 октября

Феде­раль­ный центр уве­ли­чи­ва­ет суб­си­дии на раз­ви­тие спор­та в регионе

4 октября

Мини­мущ­ес­тво органи­зу­ет выез­дные сове­ща­ния в рам­ках под­гот­ов­ки к госу­дарст­вен­ной кадаст­ро­вой оценке

4 октября

Все МФЦ Поморья пере­шли на еди­ный стиль

4 октября

Архан­гель­ская область попала в топ-5 для этнич­ес­кого отдыха пре­мии National Geographic Traveler

4 октября

Утвержде­на Стра­те­гия повыше­ния финан­со­вой гра­мот­ности в Рос­сийс­кой Феде­ра­ции на 2017-2023 годы

4 октября

Жур­на­лис­там рас­ска­жут о весен­ней при­зыв­ной кампании

4 октября

Вни­ма­ние СМИ! Объяв­лен кон­курс на луч­шие рабо­ты в сфере про­паг­ан­ды здо­ро­во­го образа жизни

4 октября

Вни­ма­ние: осен­ние ограни­че­ния на дорогах

4 октября

Объяв­лена аккре­ди­та­ция на оче­ред­ной хок­кейный сезон

3 октября

Сис­тема граж­данс­кой обо­роны стра­ны отмеча­ет 85-лет­ний юбилей

3 октября

Коман­да Архан­гель­ской области заняла вто­рое место на спар­таки­аде пен­си­оне­ров России

3 октября

Архан­гельск при­мет учас­тие в Европ­ей­ской неде­ле про­грамми­ро­ва­ния

3 октября

В Архан­гель­ске откры­лся новый зал для спор­тив­ной борьбы

3 октября

Глава регио­на выра­зил собо­лез­нова­ния в связи со смер­тью Люд­милы Кру­ти­ко­вой-Аб­рамо­вой

3 октября

Игорь Орлов: «Уве­рен, новое поруче­ние Пре­зи­ден­та Алек­сандр Цыбуль­ский выпол­нит достойно»

3 октября

В Архан­гель­ске прой­дут меро­прия­тия для людей с мен­таль­ными заболе­вани­ями

3 октября

Архан­гель­ские стрел­ки вновь в числе луч­ших на чем­пи­она­те России

3 октября

Выставка «Ровес­ники Архан­гель­ской области» рас­ска­жет о наших сов­рем­ен­ни­ках

3 октября

Педа­гог из Севе­род­винска побе­дил на рос­сийск­ом кон­курсе «Сер­дце отдаю детям»

Похожие новости

4 октября Общество

Все МФЦ Поморья пере­шли на еди­ный стиль

25 сентября Общество

Под­твердить учёт­ную запись на портале госус­луг можно в ГИБДД

22 сентября Общество

В Архан­гель­ске поздра­вили мил­ли­он­ного посети­теля МФЦ

8 августа Губернатор

Новое лесо­пиль­ное про­из­водство

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия