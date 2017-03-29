Арктика: от глобальных проектов к развитию человеческого потенциала

Открывая работу Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин отметил, что активность в арктическом регионе существенно возрастает. Это подтверждает, в том числе, уровень иностранного присутствия на форуме «Арктика – территория диалога».

Растущий интерес к региону диктует необходимость актуализировать арктическую законодательную базу: итогом работы Госкомиссии должен стать перечень предложений для рассмотрения Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Внимание Госкомиссии – развитию арктических территорий

Дмитрий Рогозин отметил, что Арктическая зона становится важной частью развития экономики.

— В 2016 году мы вышли на рекордную цифру грузоперевозок по Северному морскому пути – 7 млн 480 тысяч тонн. За два года прирост составил более 100 процентов, – привел пример вице-премьер.

Вместе с этим растет и количество задач, стоящих перед властью. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что внимания правительства требуют не только проекты транспортной инфраструктуры, промышленного освоения арктической зоны, но и насущные житейские проблемы Арктической зоны. Не случайно в работе принимают участие руководители муниципальных образований Российской Федерации.

— Руководители регионов, которые входят в Арктическую зону, либо граничат с ней, главы муниципальных образований и деловые круги стали главным движетелем в работе Госкомиссии, – отметил Дмитрий Рогозин. – Это необходимо для понимания проблем и быстрого реагирования на них, создания деловой среды, чтобы в Арктике появился «единый, умный и дальновидный хозяин».

Вице-премьер обратил внимание, что в преддверии форума выпущен уникальный каталог продукции, которую производят российские регионы для Арктики. Он станет основой создания единой информационной среды, интерес к которой проявляет не только российский, но и зарубежный бизнес.

Гражданский атомный ледокольный флот – лучший в мире

Первым вопросом, рассмотренным Госкомиссией, стало развитие атомного ледокольного флота. По прогнозам рост грузоперевозок к 2020 году увеличится до 40 миллионов тонн, что диктует необходимость строительства новых ледоколов.

Россия – единственное государство, имеющее гражданский атомный ледокольный флот. Наша страна опережает другие государства в области проектирования и производства атомных ледоколов на 15-20 лет. По словам Дмитрия Рогозина, три новых судна заменят действующие ледоколы в 2019-2020 годах.

Кроме того, разрабатывается проект принципиально нового ледокола-лидера, способного вспарывать самые мощные льды по всему восточному плечу Северного морского пути.

С целью использования потенциала опорных зон Арктики Дмитрий Рогозин поручил рассчитать время ввода в эксплуатацию мощнейшего ледокола-лидера. Врезка:

У Госкомиссии может появиться молодёжный совет

На заседании Госкомиссии с докладом «О развитии кадрового потенциала в Арктике» выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В докладе были представлены данные, свидетельствующие, что наряду с ростом потребности в рабочих кадрах применительно к территориям Арктики будет возрастать потребность и в выпускниках университетов, обладающих более сложными и наукоёмкими компетенциями.

— К 2021 году в Архангельской области ожидается самый высокий в процентном отношении среди регионов рост потребности в кадрах с высшим образованием, обусловленный экономическим развитием Поморья, – подчеркнул глава региона.

Общее количество обучающихся по образовательным программам арктической направленности в вузах России составляет порядка 61 тысячи человек, из них треть обучается в Архангельской области, говорится в докладе. Причём Архангельская область имеет уникальный опыт взаимодействия Севмашвтуза и предприятий Северодвинска.

— Одной из форм интеграции научно-образовательного пространства могут стать образовательные консорциумы. Такой консорциум создан по инициативе Северного (Арктического) федерального университета. При этом считаем необходимым включение в Национальный арктический научно-образовательный консорциум ведущих техникумов и колледжей, – отметил Игорь Орлов.

Опыт САФУ по реализации проекта «Плавучий университет» может быть использован при создании федерального учебного полевого стационара для проведения студенческих практик в Арктике.

Одним из значимых предложений Игоря Орлова стало специальное квотирование мест для абитуриентов, проживающих на арктических территориях, для обучения в университетах по «арктическим» специальностям.

— Для формирования высокопрофессиональной, сплоченной команды объединенных общими ценностями людей предлагаем реализовать проект «Арктический вызов», направленный на создание резерва управленческих кадров для Арктической зоны Российской Федерации, а также сформировать молодежный совет при Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, – предложил губернатор Архангельской области.

Кадровые особенности Арктики должны стать преимуществом

Министр образования Ольга Васильева продолжила тему кадрового потенциала Арктики.

Один из векторов решения проблем подготовки кадров – развитие федеральных университетов.

— Северный (Арктический) федеральный университет – это современный форпост, которому под силу решать самые актуальные научные и образовательные задачи в интересах страны, активно участвовать в международных проектах. САФУ – единственный арктический вуз, который осуществляет комплексную подготовку кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса, – сказала министр.

Ольга Васильева подчеркнула, что необходимо развивать систему целевого обучения, привлекать бизнес к разработкам образовательных программ, развивать региональные многофункциональные центры профессиональных компетенций, расширять возможности практикоориентированной подготовки.

— Развитие кадрового потенциала в Арктике, как и любой другой процесс в суровых условиях, имеет свои особенности. Наша совместная задача – перевести их в преимущества и возможности для обеспечения развития арктических территорий, – заключила министр.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области