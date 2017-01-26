Главам муниципальных образований рекомендовано значительно активизировать работу по восстановлению пожарных водоемов. Такое решение принято по итогам первого в этом году заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ).

Основное внимание в ходе заседания было уделено анализу пожарной обстановки на территории региона в период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщил представитель ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин, за период с 31 декабря по 8 января был зафиксирован 61 пожар. Большая часть происшествий произошла в жилом фонде. Основные причины возгораний – неосторожное обращения с огнем, а также неисправность электропроводки. К сожалению, в этих пожарах погибло восемь человек, ещё шесть северян пострадали. При этом на объектах культуры, в местах проведения праздничных мероприятий чрезвычайных ситуаций не допущено.

Как было отмечено на совещании, в муниципальных образованиях сложилась неудовлетворительная обстановка с содержанием источников противопожарного водоснабжения: подъезды зачастую не расчищены, нередки случаи отсутствия воды. Более того, почти 20 процентов пожарных водоемов числятся неисправными. Между тем, именно они являются основными источниками водоснабжения при тушении пожаров, особенно в отдаленных территориях.

— Тушить пожары в жилом фонде без использования внешних источников водоснабжения – то же самое, что идти в бой без боекомплекта, – подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

По итогам заседания комиссия рекомендовала главам муниципальных образований включить работу по восстановлению и приведению в порядок пожарных водоемов в целевые программы пожарной безопасности. Ход этих работ взят на строгий контроль.

Также комиссией утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2017 году. В числе основных мероприятий – подготовка мест массового отдыха людей на воде и профилактическая работа с населением.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области