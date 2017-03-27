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Туриндустрия Поморья: новые горизонты обслуживания

27 марта 11:00 Районы Туризм Арктика

В 2017 году более ста представителей предприятий туриндустрии Архангельской области повысят свою квалификацию за счет средств федерального бюджета.

В проекте «Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма» участвуют  17 районов области.

Обучение пройдёт сотрудники гостиниц, представители туристско-информационных центров и региональных туроператоров, специалисты, курирующие вопросы туризма в муниципальных образованиях.

— Мы видим какое огромное внимание качеству предоставляемых услуг в рамках подготовки к международному арктическому форуму. Поэтому, присоединившись к проекту, в повышении квалификации мы акцент на обучении работников сферы гостеприимства, – отметила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Обучение пройдет в дистанционном формате. По итогам слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца, а также сертификат Ростуризма.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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