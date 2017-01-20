Ситуация на потребительском рынке Поморья на протяжении 2016 года оставалась стабильной

Министр АПК и торговли Алексей Коротенков озвучил ценовую ситуацию на продовольственные товары в регионе по итогам 2016 года.

Руководитель ведомства сообщил, что после резкого скачка цен в 2015 году, который во многом был вызван запретом на экспорт многих продуктов из зарубежных стран, ситуация на рынке Архангельской области в 2016 году стабилизировалась.

— По данным Росстата, продовольственная инфляция в РФ в 2015 году составила 16,3 процента индекса потребительских цен. В 2016 году инфляция составила 7,3 процента, – отметил Алексей Коротенков.

Вместе с тем, замедленный рост цен на основные продукты всё равно продолжился. Так, розничная цена на мясо кур выросла на 6,5 процента, молоко цельное пастеризованное подорожало на 4,1 процента, макароны – на 11,4 процента.

Что касается самого «социального» продукта – хлеба, то в 2016 году рост цен на него составил почти 15 процентов. На сегодняшний день Архангельская область находится на шестом месте по динамике розничной цены на хлеб из десяти субъектов СЗФО.

— Повышение было инициировано крупными хлебокомбинатами Архангельска и Северодвинска. Учитывая социальную значимость продукта, по факту повышения цен министерством АПК и торговли были направлены запросы в УФАС. В результате получен ответ, что нарушения антимонопольного законодательства не установлено. Цена поднята обоснованно, а именно – в связи с ростом цен на сырье, транспортные услуги и оплату труда работников, – рассказал министр.

Кроме того, в регионе отмечен незначительный рост цен на мороженую рыбу, соль, картофель и масло подсолнечное. В тоже время отмечается снижение стоимости яиц, сахарного песка, пшена, капусты, лука, моркови и яблок.

— В целом по фруктово-овощной линейке цены в регионе снизились, в том числе благодаря проводимой правительством области работе в рамках межрегионального и международного сотрудничества. Торговые сети региона заключили договоры о прямых поставках с производителями из Приднестровья, Азербайджана, Беларуси, Армении, Чувашии, Татарстана, Вологодской, Ярославской, Костромской областей и Санкт-Петербурга, – подчеркнул Алексей Коротенков.

Комментируя информацию, предоставленную ведомством, губернатор Игорь Орлов подчеркнул:

«Ситуация на потребительском рынке региона остается стабильной. Вместе с этим необходимо продолжить регулярный мониторинг ценообразования на основные виды товаров потребительской корзины. Необходимо проверять каждое повышение цен на соответствие антимонопольному законодательству, особенно если это касается таких жизненно важных продуктов, как хлеб, макароны или гречневая крупа».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области