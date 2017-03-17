29 марта в легкоатлетическом манеже стадиона «Труд» стартует фестиваль «Арктика – территория ГТО». Участниками спортивного праздника станут команды фитнес-клубов областного центра.

Выполнение нормативов организовано центрами тестирования ГТО. Они состоят из трёх обязательных испытаний и трёх-четырёх испытаний по выбору. Для каждой ступени разработаны тесты, соответствующие полу и возрасту.



Напомним, что комплекс «Готов к труду и обороне» был учрежден в СССР в 1931 году. В 2014 году Президент Владимир Путин своим Указом дал старт возрождению ГТО в стране.



Напомним, в программу Арктических игр, которые составляют спортивную программу международного форума «Арктика – территория диалога», вошли первенство России по дзюдо, Беломорские игры, юношеский турнир по хоккею с мячом «Водник Open», открытый турнир среди любительских команд по хоккею на валенках, фестиваль «Арктика – территория ГТО», шахматный фестиваль «Поморская ладья», региональный финал всероссийского фестиваля «Ночная хоккейная лига».

Агентство по спорту Архангельской области