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Соловецкие школьники вернулись с турнира по хоккею на валенках на призы Патриарха

19 февраля 14:00 Соловки Спорт

Сборная соловецких школьников приняла участие в турнире по хоккею на валенках на Красной площади.

Турнир по хоккею на валенках проходит в рамках традиционных состязаний по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси организованы Федерацией хоккея с мячом России и Русской православной церковью.

В турнире по хоккею на валенках приняли участие пять детских команд: Соловецкой школы, московских суворовцев, сборные воскресных школ Москвы, московского муфтията и Ленинградской области.

Соловецкая команда принимает участие в турнире на Красной площади второй раз.

В этом году юным соловчанам (в состав команды, кстати, включены и девочки), не удалось добиться высоких результатов. Но это, по словам хоккеистов, только повышает их интерес к занятиям русским хоккеем.

— Мы будем готовиться к следующим соревнованиям, – рассказывает Андрей Рудаков. – Как участники турнира мы получили призы от Патриарха Кирилла: грамоты, медали и иконы. Нам всё очень понравилось. Когда ещё поиграешь в хоккей на валенках на Красной площади?

Повысить своё мастерство хоккеисты смогут во время традиционного соловецкого хоккейного турнира на валенках, который в этом году пройдёт в рамках праздника «Соловецкие сполохи».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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