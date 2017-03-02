Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова прокомментировала Послание главы региона Игоря Орлова:



«Послание – это важнейший документ, в котором определяются приоритеты работы региональной власти, обозначаются векторы развития для муниципалитетов. Все задачи, поставленные сегодня губернатором, важны, но акцент глава региона сделал на социально-экономическом развитии области.

Во-первых, в Послании чётко обозначен новый посыл для взаимодействия с муниципалитетами: создание и внедрение проектного метода управления. Это новый подход в решении местных проблем. Ещё один момент – создание системы мониторинга социально-экономической ситуациеи в городе или районе в режиме онлайн.

Хочу отметить, что власти Архангельска очень плотно работают с областью, и внедрение проектного метода управления, надеюсь, позволит улучшить инвестиционный потенциал нашего города.

Во-вторых, губернатор напомнил о Годе экологии. Это очень актуально и для Архангельска: ликвидация несанкционированных свалок, внедрение новых технологий по переработке мусора, чистые дворы.

Считаю, что привести в порядок наши улицы и дворы можно только совместными усилиями городских и областных властей, общественников и горожан».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области