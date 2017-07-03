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Областной Госавтоинспекции – 81 год!

3 июля 14:00 Транспорт Безопасность

3 июля свой профессиональный праздник отмечают работники Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

3 июля 1936 года Советом народных комиссаров СССР было утверждено положение о главном управлении рабоче-крестьянской милиции, в котором перед ГАИ были поставлены первые серьёзные задачи – борьба с авариями на дорогах, а также учёт автотранспорта.

Архангельская ГАИ была образована впервые при Севкрайдортрансе в 1935 году, а 15 марта 1936 года была передана в ведение УНКВД по Северному краю, в состав рабоче-крестьянской милиции.

Сегодня Госавтоинспекция Архангельской области – это мощное звено в системе органов внутренних дел, хорошо оснащённый отряд профессионалов.

— От эффективности вашего труда, оперативности, четких и грамотных действий зависят уровень аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей, ответственность и культура водителей и пешеходов. Примите искреннюю признательность за добросовестный труд, ответственность и преданность своему делу. Желаю вам дальнейшего совершенствования профессионального мастерства и новых успехов на благо Отечества! – отметил в своём поздравлении сотрудникам ГИБДД министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Министерство транспорта Архангельской области

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