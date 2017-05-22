Погода вносит коррективы: в Поморье продлевают отопительный сезон

В связи с холодной погодой в некоторых муниципальных образованиях Поморья принято решение о продлении и даже возобновлении уже завершившегося отопительного сезона.
Напомним, сроки начала и окончания отопительных периодов устанавливаются муниципальными образованиями Архангельской области на основании температурных данных. Решение об окончании отопительного сезона принимает В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ, отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов или выше 8 градусов Цельсия соответственно.глава муниципального образования.
На сегодняшний день отопительный период завершён на территории следующих муниципальных районов (городских округов) Архангельской области:
Отопительный период завершён, но снова возобновлён или планируется к возобновлению на территории следующих муниципальных районов (городских округов) Архангельской области:
Напомним, в Архангельске отопительный сезон продлён до 6 июня.