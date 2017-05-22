Погода вносит коррективы: в Поморье продлевают отопительный сезон

В связи с холодной погодой в некоторых муниципальных образованиях Поморья принято решение о продлении и даже возобновлении уже завершившегося отопительного сезона.

Напомним, сроки начала и окончания отопительных периодов устанавливаются муниципальными образованиями Архангельской области на основании температурных данных. Решение об окончании отопительного сезона принимает В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ, отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов или выше 8 градусов Цельсия соответственно.глава муниципального образования.



На сегодняшний день отопительный период завершён на территории следующих муниципальных районов (городских округов) Архангельской области:

МО «Город Коряжма» (29.05.2017);



МО «Северодвинск» (31.05.2017);



МО «Вельский муниципальный район» (24.05.2017);



МО «Вилегодский муниципальный район» (22.05.2017);



МО «Виноградовский муниципальный район (31.05.2017);



МО «Каргопольский муниципальный район» (22.05.2017);



МО «Коношский муниципальный район» (31.05.2017);



МО «Красноборский муниципальный район» (24.06.2017, продолжается теплоснабжение социально-значимых объектов до 09.06.2017);



МО «Плесецкий муниципальный район» (31.05.2017);



МО «Устьянский муниципальный район» (26.05.2017);



МО «Шенкурский муниципальный район (26.05.2017, продолжается теплоснабжение социально-значимых объектов до 04.06.2017).



Отопительный период завершён, но снова возобновлён или планируется к возобновлению на территории следующих муниципальных районов (городских округов) Архангельской области:

МО «Котлас» (завершён 29.05.2017, планируется к возобновлению 01.06.2017);



МО «Мирный» (завершён 26.05.2017, возобновлён 29.05.2017);



МО «Котласский муниципальный район» (завершён 19.05.2017, возобновлён 22.05.2017, планируют вновь завершить 01.06.2017);



МО «Онежский муниципальный район» (завершён 29.06.2017, возобновлён 01.06.2017)



Напомним, в Архангельске отопительный сезон продлён до 6 июня.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области