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Сборная САФУ выступит на международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017»

11 января 15:45 Молодежь
Команда «Малиновые сны». Фото предоставлено пресс-службой САФУ.
Команда «Малиновые сны». Фото предоставлено пресс-службой САФУ.

В Сочи начался самый масштабный форум весёлых и находчивых – фестиваль «КиВиН». Более 600 команд зарегистрировалось на фестивале, чтобы по итогам своих выступлений получить право на участие в лигах международного союза КВН.

Столицу Поморья на главном курорте страны представляет сборная САФУ имени М.В. Ломоносова – команда «Малиновые сны».

Ребята заслужили это право победой в шестом сезоне Открытой студенческой лиги КВН САФУ. Стоит отметить, что команда усилена выпускниками прошлых лет.

В этом году «КиВиНу» исполнилось 28 лет. А история выступлений северян на международной фестивальной сцене началась в 2000 году, когда впервые Архангельскую область в Сочи представила сборная АГТУ. 

Самым успешным для наших КВН-щиков стал 2014 год, когда команда «Поморы», представляющая Северный (Арктический) федеральный университет, дошла до полуфинала телевизионной Премьер-лиги.

Напомним,  участие северян в этом проекте стало возможным благодаря поддержке правительства Архангельской области и лично губернатора Игоря Орлова.

Новую попытку войти в когорту лучших кавээнщиков страны возглавила команда «Малиновые сны». Фестиваль «КиВиН-2017» завершится 23 января, тогда и станет известна дальнейшая творческая судьба команды из САФУ.

Министерство образования и науки Архангельской области

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