В День России в Архангельске работали десятки спортивных площадок

По-настоящему спортивным получилось празднование Дня России в Архангельске.

На главной спортивной арене столицы Поморья – стадионе «Труд» – уже в 17-й раз прошёл традиционный турнир по мини-футболу «Согласие». На поле На турнире по мини-футболу в составе сборной России сыграл Игорь Орловвышли десять команд национально-культурных автономий Поморья. В составе сборной России играл губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

– Турнир «Согласие» является тем объединяющим началом, которое связывает все национальности, живущие в Архангельской области. Мы всегда жили и будем жить в мире и дружбе, – подчеркнул на открытии турнира Игорь Орлов.

Команды были разделены на две группы и играли по олимпийской системе. В финале встретились хозяева сборные России и Армении. Со счётом 4:0 российская команда стала победителем турнира.

На проспекте Чумбарова-Лучинского была организована уже полюбившаяся северянам «Зарядка с чемпионом». Её провели наши прославленные единоборцы – заслуженный мастер спорта России по джиу-джитсу Александра Иванова и чемпион мира и Европы и России по тхэквондо ГТФ Павел Кондратов.

На площади Ленина играли в ростовые шахматыВсе желающие могли сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на площади Ленина. Здесь же играли в ростовые шахматы.

– Желающих поучаствовать в шахматных баталиях было довольно много. Из участников формировались команды по 3–4 человека. Конечно, в основном, это были дети разного возраста, – рассказал представитель федерации шахмат Архангельской области Алексей Спирин. – Огромное спасибо инициатору мероприятия – агентству по спорту Архангельской области и региональному центру развития спорта «Водник» за предоставленный инвентарь.

На набережной возле Вечного огня любители экстрима стали участниками всероссийского проекта «Гоу лонгборд».

— Архангельск открыт для новых видов спорта. Лонгбординг стремительно набирает популярность по всему миру. Поэтому было здорово сегодня, наравне с традиционными видами активности, представить и альтернативные, которые очень нравятся молодёжи, – отметила сотрудница РЦРС «Водник» Дарья Лисицына.

Агентство по спорту Архангельской области