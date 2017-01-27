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Тренинг «Моя будущая семья» – для учащихся системы профобразования

27 января 15:00

В средних профессиональных образовательных учреждениях Поморья сотрудники областного центра поддержки молодой семьи проводят тренинговый цикл «Моя будущая семья».

Занятия дают подросткам важные психологические знания и навыки в области межличностных отношений и в области семейной жизни. 

В настоящее время тренинг проводится в Архангельском музыкальном колледже. В группах занимаются девушки в возрасте от 15 до 17 лет. 

«Мы преследуем цель развить у учащихся способности к самоанализу, осознать образ будущего избранника, расширить у них представление в отношении семьи и брака, сформировать правильное представление о нравственных ценностях», –  рассказала психолог центра Татьяна Пилипенко. 

У центра большой опыт проведения подобных тренингов, которые получают положительные отклики от самих ребят и от сотрудников образовательных заведений. 

Кроме того, в центре проходят психологические консультации, на которые можно записаться по телефонам: (8182) 21-17-45 или 8-911-670-53-53.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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