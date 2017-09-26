Юридические аспекты благотворительных акций обсудят на семинаре в Архангельске

Архангельский центр социальных технологий «Гарант» приглашает НКО и активистов на круглый стол по юридическому сопровождению благотворительной акции.

На семинаре можно будет узнать методической литературе и ресурсах, связанных с правовым аспектом благотворительности, доступных для НКО на данный момент. Участники также узнают о типичных ошибках при планировании и проведении благотворительных акций, и к каким последствиям это может привести.

Будут представлены истории мошенничества.

Семинар пройдёт 6 октября в конференц-зале гостиницы «Двина». Начало в 16:00.

Ведущими выступят Анастасия Щербакова (ассоциация «Юристы за гражданское общество»), Ирина Калинина (благотворительный фонд развития сообщества «Гарант»), Анастасия Чепиль (агентство социальной информации, Архангельский центр социальных технологий «Гарант»).

К участию приглашаются представители общественных организаций, волонтёры, инициативные группы, представители общественных движений и другие заинтересованные лица.

Регистрация на круглый стол обязательна. Анкету можно скачать здесь.

По всем вопросам можно обращаться к Анастасии Чепиль, электронный адрес: chepil@ngo-garant.ru, телефоны: (8182) 20-65-10, +7 921 086-73-30.

Центр социальных технологий «Гарант»