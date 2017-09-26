Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Юридические аспекты благотворительных акций обсудят на семинаре в Архангельске

26 сентября 14:15 Образование НКО

Архангельский центр социальных технологий «Гарант» приглашает НКО и активистов на круглый стол по юридическому сопровождению благотворительной акции.

На семинаре можно будет узнать методической литературе и ресурсах, связанных с правовым аспектом благотворительности, доступных для НКО на данный момент. Участники также узнают о типичных ошибках при планировании и проведении благотворительных акций, и к каким последствиям это может привести.

Будут представлены истории мошенничества.

Семинар пройдёт 6 октября в конференц-зале гостиницы «Двина». Начало в 16:00.

Ведущими выступят Анастасия Щербакова (ассоциация «Юристы за гражданское общество»), Ирина Калинина (благотворительный фонд развития сообщества «Гарант»), Анастасия Чепиль (агентство социальной информации, Архангельский центр социальных технологий «Гарант»).

К участию приглашаются представители общественных организаций, волонтёры, инициативные группы, представители общественных движений и другие заинтересованные лица.

Регистрация на круглый стол обязательна. Анкету можно скачать здесь.

По всем вопросам можно обращаться к Анастасии Чепиль, электронный адрес: chepil@ngo-garant.ru, телефоны: (8182) 20-65-10, +7 921 086-73-30.

Центр социальных технологий «Гарант»

Общество

26 сентября

Юри­дич­ес­кие аспе­кты бла­гот­вори­тель­ных акций обсу­дят на семи­наре в Архан­гель­ске

26 сентября

Бла­гот­вори­тель­ный фонд «Вза­мен» приг­лаша­ет при­нять учас­тие в кон­курсе дет­ских рисунков

26 сентября

Зональ­ный центр пат­ри­оти­чес­кого вос­пита­ния откры­лся в Вельске

26 сентября

Рос­ре­естр органи­зу­ет «горя­чую линию» по воп­ро­сам про­тиво­дейс­твия коррупции

25 сентября

В Конош­ском и Пинеж­ском райо­нах избра­ны главы муни­ципаль­ных образо­ва­ний

25 сентября

На пер­венстве СЗФО по дзюдо коман­да Поморья завое­вала семь медалей

25 сентября

Под­твердить учёт­ную запись на портале госус­луг можно в ГИБДД

25 сентября

Спе­ци­алис­ты Цен­тра под­дер­жки моло­дой семьи про­вели лек­ции для рабо­та­ющей молодёжи

25 сентября

В Архан­гель­ске «ожи­вили» кар­тины Ван Гога

25 сентября

Мин­транс Поморья и так­сомо­тор­ные ком­па­нии заклю­чат сог­лаше­ние

25 сентября

Само­воль­ные жилые постройки на зем­лях сель­хоз­назна­че­ния будут снесены

25 сентября

Усло­вия содер­жа­ния и тру­до­ус­тройства осуж­денных обсуди­ли на Общест­вен­ном сове­те при регио­наль­ном УФСИН

25 сентября

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

25 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке юных севе­рян учили финан­со­вой гра­мот­ности

25 сентября

Форум «Язы­ко­вая полити­ка: общер­ос­сийс­кая экспе­ртиза» прой­дёт 3 октября в Москве

23 сентября

Иван Демен­тьев: «Фо­рум рабо­та­ющей моло­дёжи – откры­тая пло­щад­ка для новых проектов»

23 сентября

В Архан­гель­ске школь­ни­кам тор­жест­вен­но вру­чили пас­порта граж­дани­на России

22 сентября

Набе­реж­ная Седо­ва в Солом­бале: рабо­та идёт по графику

22 сентября

Есть урожай!

Похожие новости

26 сентября Общество

Юри­дич­ес­кие аспе­кты бла­гот­вори­тель­ных акций обсу­дят на семи­наре в Архан­гель­ске

20 сентября Общество

Про­блемы этнокуль­тур­ной интегра­ции – в откры­той дискуссии

18 сентября Здоровье

«Мост» в нор­маль­ную жизнь для людей с мен­таль­ными осо­бен­ностя­ми

14 сентября Общество

Регио­наль­ный центр поис­ко­вой рабо­ты будет открыт в сто­лице Поморья

13 сентября Здоровье

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют при­нять учас­тие в кон­фер­ен­ции о пал­ли­атив­ной помощи детям

12 сентября Общество

Стар­това­ла регист­ра­ция на круг­лый стол по социаль­ной рек­ламе для общест­вен­ни­ков Поморья

7 сентября Общество

Про­ект для нян­домск­их школь­ни­ков полу­чил пре­зи­дентс­кий грант

6 сентября Общество

Неком­мерч­ес­кое парт­нёр­ство «Е. В.А.» приг­лаша­ет общест­вен­ни­ков на вебинары

6 сентября Общество

Общест­вен­ни­ков Архан­гель­ска приг­лаша­ют на семи­нар по социаль­ной рекламе

5 сентября Общество

Коман­да из Севе­род­винска при­няла учас­тие в меж­дуна­род­ных моло­дёж­ных сорев­нова­ни­ях для инвалидов

5 сентября Общество

В сто­лице Поморья будут учить вов­лече­нию жите­лей в реше­ние про­блем на местах

4 сентября Общество

Иван Демен­тьев: «Мы заин­тере­со­ва­ны в рас­шире­нии спек­тра и качес­тва социаль­ных услуг»

31 августа Общество

Актив­ную моло­дёжь и волон­тё­ров Поморья приг­лаша­ют на чем­пи­онат кейсов

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия