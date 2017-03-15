Вниманию СМИ: открыта аккредитация на досрочный этап ЕГЭ–2017

23 марта состоятся первые выпускные экзамены 2017 года. Досрочный этап ЕГЭ начнётся с испытаний по информатике и географии. Журналистам, которые планируют побывать в пунктах проведения экзаменов, необходимо пройти аккредитацию в министерстве образования и науки Архангельской области.

Сдавать ЕГЭ будут одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основном периоде итоговой аттестации.

Кроме того, в досрочном этапе участвуют выпускники школ прошлых лет, желающие улучшить свои результаты. Как правило, такие ребята будут пытаться поступить в высшие учебные заведения, а более высокие баллы, несомненно, повышают шансы на студенческий билет.

— Необходимость аккредитации на ЕГЭ для представителей СМИ обусловлена правилами проведения итоговой аттестации. Аккредитация будет проходить до 20 марта, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Все подробности процедуры аккредитации можно уточнить у специалистов ведомства по телефону в Архангельске: (8182) 285-585.

Министерство образования и науки Архангельской области