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Комфортная городская среда: на особом контроле – качество работ

28 сентября 9:20 Общество Архангельск Комфортная городская среда

Ход реализации на территории Поморья федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды обсудили на очередном заседании профильной рабочей группы.

Работу возглавил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Александр Ерулик. Участие приняли представители областного Собрания депутатов и муниципальных образований региона.

— Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды поддержал Президент России. Его реализация на территории Поморья находится на особом контроле губернатора и правительства области, – напомнил Александр Ерулик. – Эта работа проводится в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и контрольно-надзорными органами.  

Замминистра подчеркнул: министерство ТЭК и ЖКХ региона в ежедневном режиме ведёт мониторинг ситуации, а также продолжает практику выездов специалистов на территории МО с целью проверки не только факта исполнения муниципальных контрактов по благоустройству, но и качества проведённых работ.

Выполнить контракты и внести данные в ГИС ЖКХ

На сегодняшний день в рамках приоритетного проекта в Поморье достигнуты следующие результаты:

  • на благоустройство дворовых территорий заключено 89 муниципальных контрактов на общую сумму 195,6 млн рублей. При этом в рамках 30 контрактов работы выполнены в полном объёме, благоустроены 52 дворовые территории;
  • на благоустройство общественных территорий заключено 57 муниципальных контрактов на сумму 90,5 млн рублей. В рамках 18 контрактов полностью благоустроены 19 общественных территорий;
  • на благоустройство парков заключено 16 муниципальных контрактов на сумму 9,1 млн рублей. Работы полностью завершены в рамках 11 контрактов, благоустроены восемь парков.

Как отметил Александр Ерулик, программа этого года близится к завершению, но в отдельных муниципальных образованиях работы выполняются со значительным отставанием от графика.

Особого контроля требует исполнение контрактов на территориях  Архангельска, Пинежского, Плесецкого и Шенкурского районов.

В ходе заседания рабочей группы представители МО взяли на себя обязательства завершить все работы в сжатые сроки.

К примеру, представитель администрации Архангельска заявил, что благоустройство знаковой для жителей и гостей столицы Поморья общественной территории на проспекте Чумбарова-Лучинского будет завершено до 16 октября.

Помимо исполнения контрактов, Александр Ерулик акцентировал внимание представителей администраций муниципальных образований на необходимости своевременного внесения требуемой информации в ГИС ЖКХ.

На основе этих данных федеральный центр формирует рейтинг регионов, что найдёт своё отражение при распределении средств на реализацию проекта в будущем году.

Напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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