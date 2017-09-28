Ход реализации на территории Поморья федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды обсудили на очередном заседании профильной рабочей группы.
Работу возглавил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Александр Ерулик. Участие приняли представители областного Собрания депутатов и муниципальных образований региона.
— Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды поддержал Президент России. Его реализация на территории Поморья находится на особом контроле губернатора и правительства области, – напомнил Александр Ерулик. – Эта работа проводится в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и контрольно-надзорными органами.
Замминистра подчеркнул: министерство ТЭК и ЖКХ региона в ежедневном режиме ведёт мониторинг ситуации, а также продолжает практику выездов специалистов на территории МО с целью проверки не только факта исполнения муниципальных контрактов по благоустройству, но и качества проведённых работ.
На сегодняшний день в рамках приоритетного проекта в Поморье достигнуты следующие результаты:
Как отметил Александр Ерулик, программа этого года близится к завершению, но в отдельных муниципальных образованиях работы выполняются со значительным отставанием от графика.
Особого контроля требует исполнение контрактов на территориях Архангельска, Пинежского, Плесецкого и Шенкурского районов.
В ходе заседания рабочей группы представители МО взяли на себя обязательства завершить все работы в сжатые сроки.
К примеру, представитель администрации Архангельска заявил, что благоустройство знаковой для жителей и гостей столицы Поморья общественной территории на проспекте Чумбарова-Лучинского будет завершено до 16 октября.
Помимо исполнения контрактов, Александр Ерулик акцентировал внимание представителей администраций муниципальных образований на необходимости своевременного внесения требуемой информации в ГИС ЖКХ.
На основе этих данных федеральный центр формирует рейтинг регионов, что найдёт своё отражение при распределении средств на реализацию проекта в будущем году.
Напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года.