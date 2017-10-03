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Педагог из Северодвинска победил на российском конкурсе «Сердце отдаю детям»

3 октября 9:40 Общество
Роман Артемьевский вошёл в число победителей номинации «Техническая» конкурса «Сердце отдаю детям». Фото с сайта http://serdtseotdayudetyam.ru.
Роман Артемьевский вошёл в число победителей номинации «Техническая» конкурса «Сердце отдаю детям». Фото с сайта http://serdtseotdayudetyam.ru.

Педагог северодвинского Центра юношеского научно-технического творчества Роман Артемьевский вошёл в число победителей номинации «Техническая» заочного этапа всероссийского конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2017 года. 

Этот конкурс позволяет наставникам раскрыть свои педагогические идеи, показать значимость, уникальность и актуальность своей образовательной программы, оригинальность и эффективность учебных занятий.

Члены жюри под председательством директора Всероссийского центра художественного творчества, лауреата премии Президента РФ в области образования Оксаны Гончаровой признали победителями 60 педагогов дополнительного образования со всей страны. В номинации «Техническая» был отмечен северодвинец Роман Артемьевский, сообщает пресс-служба администрации города корабелов.

Добавим, что в прошлом году наш земляк завоевал диплом I степени на региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». На этот раз ему удалось добиться признания своей работы уже на федеральном уровне.

Министерство образования и науки Архангельской области

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