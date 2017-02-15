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Звезда мирового уровня выступит в Архангельском музыкальном колледже

15 февраля 18:25
Программа предстоящего концерта включает в себя как имена, известные широкой публике, так и знакомые только ценителям музыки
Программа предстоящего концерта включает в себя как имена, известные широкой публике, так и знакомые только ценителям музыки

4 марта в 17:00 в Архангельском музыкальном колледже состоится сольный концерт всемирно известной альтистки, профессора высшей академии «Лоренцо Перози» в Биелле (Италия) Анны Серовой.

Творческая карьера исполнительницы началась в Архангельском музыкальном колледже, и теперь, спустя много лет, она вновь выступит на родной сцене.

— Анна Серова – выдающаяся фигура в мире камерной музыки. Неутомимый поиск истины и красоты в Искусстве, бескомпромиссность, богатство и красота звука делают событием каждое появление ее на сцене, – так об исполнительнице говорит Юрий Башмет, которого она называет одним из своих учителей. 

Программа предстоящего концерта включает в себя как имена, известные широкой публике (Бах, Пьяцолла, Паганини, Россини), так и знакомые только ценителям музыки (Телеман, Боттезини).

Вместе с Анной Серовой на сцену выйдет камерный оркестр Архангельского музыкального колледжа, а партию фортепиано исполнит директор колледжа Ольга Фофанова.

Концерт приурочен к 80-летию Архангельской области и проходит при информационной поддержке регионального министерства культуры.

Министерство культуры Архангельской области

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