Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу уделяет особое внимание личному приему граждан и юридических лиц.

По каждому вопросу и поднятой проблеме должностными лицами филиала принимаются решения и конкретные меры, при этом используются все возможности, предоставленные действующим законодательством.



С просьбами о личном приёме в 2017 году в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Архангельской области и НАО обратились 134 гражданина и 71 представитель юридического лица.

По-прежнему наиболее актуальными являются устные обращения, связанные с изменением вида разрешённого использования земельных участков, исправлением технических ошибок, а также с необходимостью получения разъяснений по вопросам государственного кадастрового учета. Таких обращений более 70 %. На втором месте – вопросы, связанные с установлением границ земельных участков (около 25 %).

Помимо этого, обратившихся на личный прием интересовали предоставление информации из ЕГРН, оценка объектов недвижимости, вопросы трудоустройства.

Личный приём проводится руководством два раза в неделю: во вторник и четверг с 16:00 до 18:00.

Кроме директора филиала Станислава Дашкевича, приём осуществляют его заместители Алексей Леднев и Алексей Чураков.

Приём осуществляется по предварительной записи по телефонам: (8182) 28-60-49, 21-17-98. Адрес: город Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, кабинет 606.

Гражданам при обращении на личный прием необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу