IV Всероссийская неделя сбережений пройдёт с 30 октября по 3 ноября

В этом году IV Всероссийская неделя сбережений в Архангельской области откроется развлекательно-просветительской программой«Дружи с финансами».

Мероприятие состоится в воскресенье, 29 октября, в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Архангельска «Титан-Арена». Посетители центра проверят свои знания финансовых продуктов, вместе с аниматорами разыграют сценки на тему защиты от финансовых мошенников, пройдут тестирование по основам финансовой грамотности.

30 октября в формате телемоста в Москве состоится Всероссийская финансовая консультация. В прямом эфире эксперты обсудят самые популярные вопросы финансовой грамотности: как планировать бюджет, как научиться сберегать и инвестировать, как обезопасить себя от финансовых мошенников, как защитить свои потребительские права.

В мероприятии примут участие Архангельск, Барнаул, Волгоград, Казань, Калининград, Краснодар, Саратов, Ставрополь и Томск.

В рамках Недели в Архангельской области будут проведены различные мероприятия для молодежи и взрослого населения: открытые лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, деловые игры, турниры, тренинги, конкурсы, консультации профессионалов финансового рынка.

В мероприятиях примут участие региональное отделение Банка России, Роспотребнадзор, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Архангельской областной институт открытого образования, Центр дополнительного образования детей «Контакт», Молодёжный центр.

Работодатели проведут мероприятия для своих сотрудников на рабочем месте.

Областная библиотека им. Н.А. Добролюбова традиционно проведёт «День финансовой грамотности» в форме вебинара с районными библиотеками.

Неделю поддержат Почта Банк, Россгосстрахбанк, Банк Хоум Кредит, Финсервисбанк, а также ППФ «Страхование жизни».

Образовательные организации проведут на своих площадках занятия для родителей, а в завершение Недели традиционно на базе Архангельского областного института открытого образования пройдет областное родительское собрание в режиме онлайн.

Всероссийская неделя сбережений 2017 проводится Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».



Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области