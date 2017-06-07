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У стрелков Архангельской области – девять медалей

7 июня 11:40 Спорт
Стрелковая сборная Поморья со своим тренером Александром Поздеевым
Стрелковая сборная Поморья со своим тренером Александром Поздеевым

На Кубке России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового союза России спортсмены Архангельской области завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали

Две золотые награды в копилку сборной команды Архангельской области принёс заслуженный мастер спорта Леонид Екимов в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров и в стрельбе из пистолета-револьвера с дистанции 25 метров. В олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров» Леонид занял второе место.

Две серебряные медали завоевала мастер спорта международного класса Дарья Вдовина в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» и в паре с заслуженным мастером спорта Сергеем Кругловым в упражнении «пневматическая винтовка, смешанные команды».

«Серебро»  у мастера спорта Алексея Гнидченко в стрельбе из пистолета-револьвера с дистанции 25 метров.

Бронзовые медали завоевали Дарья Вдовина в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» и мастер спорта Мария Пономарёва в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров».

— Стоит отметить уверенное выступление Марии Пономарёвой, которая стала бронзовым призером Кубка России. Это ее первая победа на таком крупном российском турнире. Достойно дебютировала и кандидат в мастера спорта Алина Хвиюзова. Для своего возраста показала высокий уровень подготовки и мастерства, – подвел итог выступлениям наставник команды, заслуженный тренер России Александр Поздеев.

Агентство по спорту Архангельской области

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