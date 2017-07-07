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Все учреждения социальной сферы проходят независимую оценку качества оказания услуг

7 июля 10:30 Майские указы Президента Труд

С 2015 года министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области обеспечен стопроцентный охват независимой оценкой качества оказания услуг организациями социального обслуживания, в том числе негосударственными поставщиками.

В 2016 году независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания проведена в 28 государственных организациях и двух негосударственных организациях, включённых в реестр поставщиков социальных услуг.

В 2017 году независимая оценка проводится в отношении оставшихся девяти негосударственных организаций социального обслуживания.

Информация о результатах проведения независимой оценки за 2016 год размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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