Все учреждения социальной сферы проходят независимую оценку качества оказания услуг

С 2015 года министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области обеспечен стопроцентный охват независимой оценкой качества оказания услуг организациями социального обслуживания, в том числе негосударственными поставщиками.

В 2016 году независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания проведена в 28 государственных организациях и двух негосударственных организациях, включённых в реестр поставщиков социальных услуг.

В 2017 году независимая оценка проводится в отношении оставшихся девяти негосударственных организаций социального обслуживания.

Информация о результатах проведения независимой оценки за 2016 год размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области