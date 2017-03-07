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«Финансовые битвы» состоялись в Северодвинске

7 марта 16:45 Финансовая грамотность Северодвинск

Жители города корабелов проверили свой уровень финансовой грамотности на большом семейном празднике «Свет. Огонь. Арктика».

Мероприятие прошло в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.

Помимо развлекательной программы и множества познавательных подвижных игр организаторы площадки подготовили для участников мини-тесты и памятки, где в доступной форме рассказано о том, как защищать свои финансовые права.

Самые активные были отмечены дипломами и сладкими призами.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что проведение подобных мероприятий будет продолжено.

Напомним, что в «Финансовых битвах» в Архангельске приняли участие более двух тысяч человек.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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