«Финансовые битвы» состоялись в Северодвинске

Жители города корабелов проверили свой уровень финансовой грамотности на большом семейном празднике «Свет. Огонь. Арктика».

Мероприятие прошло в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.



Помимо развлекательной программы и множества познавательных подвижных игр организаторы площадки подготовили для участников мини-тесты и памятки, где в доступной форме рассказано о том, как защищать свои финансовые права.

Самые активные были отмечены дипломами и сладкими призами.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что проведение подобных мероприятий будет продолжено.



Напомним, что в «Финансовых битвах» в Архангельске приняли участие более двух тысяч человек.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области