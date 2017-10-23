Журналистов приглашают на пресс-конференцию о мерах поддержки некоммерческих организаций Поморья

25 октября в 12:00 в пресс-центре департамента пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области состоится пресс-конференция, посвящённая поддержке некоммерческого сектора региона.

О региональных конкурсах, президентских грантах, вовлечении некоммерческих организаций в оказание различных социальных услуг, а также о том, какие шаги предпринимаются для устойчивого развития НКО в Поморье, журналистам расскажут первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев и директор центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова.

Представители СМИ узнают о реализации проектов, получивших президентские гранты, об участии НКО Архангельской области во втором президентском конкурсе по распределению грантов, о развитии ресурсных центров поддержки НКО в муниципальных образованиях.

Отметим, что 31 октября теме поддержки НКО будет посвящено заседание правительства Архангельской области, которое в режиме телемоста будет транслироваться участникам конференции «От мечты к реальности: как обеспечить устойчивость и развитие некоммерческого сектора Архангельской области».

Аккредитация на пресс-конференцию проводится по телефону: (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области