Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Журналистов приглашают на пресс-конференцию о мерах поддержки некоммерческих организаций Поморья

23 октября 10:45 НКО

25 октября в 12:00 в пресс-центре департамента пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области состоится пресс-конференция, посвящённая поддержке некоммерческого сектора региона.

О региональных конкурсах, президентских грантах, вовлечении некоммерческих организаций в оказание различных социальных услуг, а также о том, какие шаги предпринимаются для устойчивого развития НКО в Поморье, журналистам расскажут первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев и директор центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова.

Представители СМИ узнают о реализации проектов, получивших президентские гранты, об участии НКО Архангельской области во втором президентском конкурсе по распределению грантов, о развитии ресурсных центров поддержки НКО в муниципальных образованиях.

Отметим, что 31 октября теме поддержки НКО будет посвящено заседание правительства Архангельской области, которое в режиме телемоста будет транслироваться участникам конференции «От мечты к реальности: как обеспечить устойчивость и развитие некоммерческого сектора Архангельской области».

Аккредитация на пресс-конференцию проводится по телефону: (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

23 октября

Луч­ших моло­дёж­ных лиде­ров регио­на ждут регио­наль­ном этапе все­рос­сийско­го конкурса

23 октября

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на пре­сс-кон­фер­ен­цию о мерах под­дер­жки неком­мерч­ес­ких органи­за­ций Поморья

23 октября

Юнар­мейцы уви­дели реконст­рук­цию боя за совет­скую власть на Рус­ском Севере

20 октября

Спе­ци­алис­ты-пси­хо­ло­ги помога­ют суп­ру­гам дать друг другу ещё один шанс

20 октября

«Моло­дые талан­ты Поморья»: твор­чес­кие лабо­рато­рии объе­ди­ни­ли юных северян

20 октября

Автоб­ус­ные пере­воз­ки и про­дажу алкого­ля обсу­дят на экспе­рт­ном сове­те при биз­нес-упол­номо­чен­ном

20 октября

Архан­гель­ских школь­ни­ков приг­лаша­ют на бес­платные заня­тия по поис­ково­му делу

20 октября

Пат­ри­оти­чес­кий фес­тиваль «Архан­гелЪ» приг­лаша­ет участ­ни­ков

20 октября

Как спра­виться с труд­ностя­ми в шко­ле, обсуди­ли на пер­вом в этом учеб­ном году област­ном роди­тель­ском собрании

20 октября

Кодекс доб­росо­вес­тных прак­тик для рабо­ты в Интерне­те под­пи­шут в нояб­ре в Архан­гель­ске

20 октября

Школь­ни­ков приг­лаша­ют при­нять учас­тие в кон­курсе эссе «Мой папа – замеча­тель­ный отец!»

20 октября

Сер­гей Кот­лов возг­ла­вил минис­терство образо­ва­ния и науки Архан­гель­ской области

20 октября

Актуаль­ную прак­тику заку­пок обсу­дят на регио­наль­ной кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

20 октября

Спор­тсме­ны Архан­гель­ской области завое­вали путёв­ку на финал пер­венства Рос­сии по дзюдо

20 октября

В сос­таве моло­дёж­ного пра­витель­ства Архан­гель­ской области – обновле­ния

19 октября

Сер­гей Сте­па­шин: «Ар­хангель­ская область полностью завер­шит про­грамму пере­селе­ния в нояб­ре 2017 года»

19 октября

Безо­пас­ность в сети: школь­ни­кам Поморья рас­ска­жут о пра­ви­лах поведе­ния в Интернете

19 октября

Сер­гей Лав­ров: «Ар­хангельск – хоро­шая пло­щад­ка для меж­дуна­род­ного сот­рудни­чес­тва»

19 октября

Баре­нц-сот­рудни­чес­тво – залог ста­бильн­ос­ти в Евро­ар­кти­чес­ком регионе

Похожие новости

23 октября Общество

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на пре­сс-кон­фер­ен­цию о мерах под­дер­жки неком­мерч­ес­ких органи­за­ций Поморья

18 октября Общество

Успе­шные прак­тики НКО предс­та­вят на регио­наль­ной кон­фер­ен­ции

18 октября Общество

20 октября завер­шится приём заявок на кон­курс «Герой наше­го времени»

18 октября Общество

Завер­ша­ет­ся прием заявок на кон­курс «Звез­да НКО»

17 октября Общество

Севе­род­винс­кий клуб «Позит­ив­ные роди­тели» приг­лаша­ет приём­ные семьи в уни­каль­ный проект

17 октября Общество

Кто ста­нет «Геро­ем наше­го времени»?

7 октября Общество

НКО Архан­гель­ской области подали более 80 заявок на пре­зи­дентс­кие гранты

6 октября Общество

Стар­то­вал приём заявок на кон­курс «Звез­да НКО»

6 октября Общество

Регио­наль­ный этап чем­пи­она­та кей­сов по управле­нию НКО прой­дет в Архан­гель­ске

5 октября Общество

Неком­мерч­ес­кие органи­за­ции Архан­гель­ска обсуди­ли про­блемы и успе­хи НКО в области соз­да­ния социаль­ной рекламы

5 октября Общество

Дет­ей-аут­ис­тов в Архан­гель­ске учат навы­кам обще­ния с помощью собак

3 октября Образование

Архан­гельск при­мет учас­тие в Европ­ей­ской неде­ле про­грамми­ро­ва­ния

29 сентября Общество

При­нима­ют­ся заяв­ки на учас­тие в школе про­ек­тно­го менедж­ме­нта НКО в Санкт-Пет­ер­бурге

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия