Архангельские школьницы победили на всероссийском фестивале «Наследники традиций»

В Вологодской области завершился II всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций». В числе победителей – воспитанницы Детской школы народных ремёсел из Архангельска.
В заочном туре фестиваля приняли участие более трёх тысяч человек в возрасте от 10 до 17 лет, а также педагоги.
Организаторами выступили Министерство образования и науки РФ совместно с правительством Вологодской области при поддержке Совета Федерации.
Конкурсные работы были представлены в шести номинациях:
По результатам финального очного тура дипломом за первое место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждена представительница Детской школы народных ремёсел Софья Колыгина (руководитель Дарья Громова) за изделия с применением ткани.
Ещё одной победительницей фестиваля, также в номинации «Декоративно-прикладное творчество», стала ещё одна воспитанница Дарьи Громовой Татьяна Цветкова. Ей не было равных в плетении и ткачестве.
Напомним, Детская школа народных ремёсел является областным ресурсным центром по декоративно-прикладному творчеству. Обучение идёт по 12 направлениям. Юные северяне постигают секреты ремёсел в 25 творческих мастерских.