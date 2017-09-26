Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Архангельские школьницы победили на всероссийском фестивале «Наследники традиций»

26 сентября 14:45 Культура

В Вологодской области завершился II всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций». В числе победителей – воспитанницы Детской школы народных ремёсел из Архангельска.

В заочном туре фестиваля приняли участие более трёх тысяч человек в возрасте от 10 до 17 лет, а также педагоги.

Организаторами выступили Министерство образования и науки РФ совместно с правительством Вологодской области при поддержке Совета Федерации. 

Конкурсные работы были представлены в шести номинациях:

  • «Декоративно-прикладное творчество»;
  • «Фольклор»;
  • «Народный костюм»;
  • «Традиционное судостроение»;
  • «Народная игрушка»;
  • «Образовательные бренды территорий».

По результатам финального очного тура дипломом за первое место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждена представительница Детской школы народных ремёсел Софья Колыгина (руководитель Дарья Громова) за изделия с применением ткани.

Ещё одной победительницей фестиваля, также в номинации «Декоративно-прикладное творчество», стала ещё одна воспитанница Дарьи Громовой Татьяна Цветкова. Ей не было равных в плетении и ткачестве.

Напомним, Детская школа народных ремёсел является областным ресурсным центром по декоративно-прикладному творчеству. Обучение идёт по 12 направлениям. Юные северяне постигают секреты ремёсел в 25 творческих мастерских.


Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

26 сентября

Сов­рем­ен­ные тех­ноло­гии дис­танци­он­ного обу­че­ния обсу­дят на меж­дуна­род­ной кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

26 сентября

Архан­гель­ские школь­ницы победи­ли на все­рос­сийск­ом фес­тива­ле «Нас­ледни­ки традиций»

26 сентября

Юри­дич­ес­кие аспе­кты бла­гот­вори­тель­ных акций обсу­дят на семи­наре в Архан­гель­ске

25 сентября

Игорь Орлов: «Дос­той­ное раз­ви­тие кадетс­ко­го кор­пуса – в числе прио­ри­те­тов власти»

25 сентября

Поморье предс­та­вило Рособр­на­дзору итоги минув­шей аттеста­ци­он­ной кампании

25 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке юных севе­рян учили финан­со­вой гра­мот­ности

25 сентября

Форум «Язы­ко­вая полити­ка: общер­ос­сийс­кая экспе­ртиза» прой­дёт 3 октября в Москве

24 сентября

Дело техники

21 сентября

Уже 40 участ­ни­ков зарег­ис­три­ро­ва­лись на отбор­оч­ный чем­пи­онат «WorldSkills Russia» в САФУ

20 сентября

Школь­ни­кам села Ломо­носо­во открыт путь в Европу

20 сентября

Слу­ша­те­ли Пре­зи­дентс­кой про­граммы защища­ют проекты

19 сентября

Иван Куляв­цев: «Пре­зид­ентс­кая про­грамма под­гот­ов­ки кад­ров – вклад в раз­ви­тие региона»

19 сентября

Новую спор­тпло­щад­ку откры­ли на роди­не Ломо­носо­ва

18 сентября

Звёз­ды фут­бола сыг­рали с юными спор­тсме­нами на поле севе­род­винско­го ста­ди­она «Север»

17 сентября

Пре­по­да­ва­тели финан­со­вой гра­мот­ности совер­шили путе­шес­твие в мир денег

15 сентября

Коман­да САФУ заняла третье место на все­рос­сийс­кой олим­пи­аде по сопромату

15 сентября

В Севе­род­винске обсужда­ют воп­росы управле­ния иннова­ци­он­ным раз­вити­ем Арктики

14 сентября

Семе­ро предс­та­ви­те­лей САФУ будут получать сти­пен­дии Пре­зи­ден­та и Пра­витель­ства РФ

13 сентября

Вни­ма­ние, один­надца­тик­лассни­ки: объяв­лены нап­равле­ния тем ито­го­во­го сочинения

Похожие новости

26 сентября Образование

Сов­рем­ен­ные тех­ноло­гии дис­танци­он­ного обу­че­ния обсу­дят на меж­дуна­род­ной кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

26 сентября Образование

Архан­гель­ские школь­ницы победи­ли на все­рос­сийск­ом фес­тива­ле «Нас­ледни­ки традиций»

26 сентября Общество

Юри­дич­ес­кие аспе­кты бла­гот­вори­тель­ных акций обсу­дят на семи­наре в Архан­гель­ске

25 сентября Губернатор

Игорь Орлов: «Дос­той­ное раз­ви­тие кадетс­ко­го кор­пуса – в числе прио­ри­те­тов власти»

25 сентября Образование

Поморье предс­та­вило Рособр­на­дзору итоги минув­шей аттеста­ци­он­ной кампании

25 сентября Образование

На Мар­гари­тин­ской ярмарке юных севе­рян учили финан­со­вой гра­мот­ности

25 сентября Общество

Форум «Язы­ко­вая полити­ка: общер­ос­сийс­кая экспе­ртиза» прой­дёт 3 октября в Москве

24 сентября Образование

Дело техники

21 сентября Образование

Уже 40 участ­ни­ков зарег­ис­три­ро­ва­лись на отбор­оч­ный чем­пи­онат «WorldSkills Russia» в САФУ

20 сентября Образование

Школь­ни­кам села Ломо­носо­во открыт путь в Европу

20 сентября Образование

Слу­ша­те­ли Пре­зи­дентс­кой про­граммы защища­ют проекты

19 сентября Экономика

Иван Куляв­цев: «Пре­зид­ентс­кая про­грамма под­гот­ов­ки кад­ров – вклад в раз­ви­тие региона»

19 сентября Районы

Новую спор­тпло­щад­ку откры­ли на роди­не Ломо­носо­ва

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия