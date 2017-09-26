Архангельские школьницы победили на всероссийском фестивале «Наследники традиций»

В Вологодской области завершился II всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций». В числе победителей – воспитанницы Детской школы народных ремёсел из Архангельска.

В заочном туре фестиваля приняли участие более трёх тысяч человек в возрасте от 10 до 17 лет, а также педагоги.

Организаторами выступили Министерство образования и науки РФ совместно с правительством Вологодской области при поддержке Совета Федерации.

Конкурсные работы были представлены в шести номинациях:

«Декоративно-прикладное творчество»;



«Фольклор»;



«Народный костюм»;



«Традиционное судостроение»;



«Народная игрушка»;



«Образовательные бренды территорий».



По результатам финального очного тура дипломом за первое место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждена представительница Детской школы народных ремёсел Софья Колыгина (руководитель Дарья Громова) за изделия с применением ткани.

Ещё одной победительницей фестиваля, также в номинации «Декоративно-прикладное творчество», стала ещё одна воспитанница Дарьи Громовой Татьяна Цветкова. Ей не было равных в плетении и ткачестве.

Напомним, Детская школа народных ремёсел является областным ресурсным центром по декоративно-прикладному творчеству. Обучение идёт по 12 направлениям. Юные северяне постигают секреты ремёсел в 25 творческих мастерских.

Министерство образования и науки Архангельской области