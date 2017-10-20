Подведены итоги дополнительного конкурса по формированию молодёжного правительства Архангельской области

Конкурс проводился в три этапа. На первом – заочном – члены экспертного совета письменные работы, поступившие на конкурс.

Затем двенадцать отобранных кандидатов писали тесты и проходили собеседование, в ходе которого экспертный совет оценивал личные и профессиональные качества участников.



По результатам собеседования в состав молодёжного правительства вошли:

Антон Аншуков (г. Архангельск, мастер смены ОАО «Кузнечевский КСКМ»);



Станислав Зиновьев (г. Онега, инженер-энергетик ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей»);



Александра Сувалкина (г. Архангельск, студент третьего курса Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ);



Мария Харлова-Рехачева (г. Архангельск, врач-хирург по оказанию экстренной хирургической помощи 1 хирургического отделения ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»).



Еще четыре кандидата, участвовавшие третьем этапе конкурса, но не прошедшие по его итогам в состав молодёжного правительства, включены в его кадровый резерв.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области