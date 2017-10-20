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В составе молодёжного правительства Архангельской области – обновление

20 октября 9:30 Молодежь

Подведены итоги дополнительного конкурса по формированию молодёжного правительства Архангельской области

Конкурс проводился  в три этапа. На первом – заочном – члены экспертного совета письменные работы, поступившие на конкурс.

Затем двенадцать отобранных кандидатов писали тесты и проходили собеседование, в ходе которого экспертный совет оценивал личные и профессиональные качества участников.

По результатам собеседования в состав молодёжного правительства вошли:

  • Антон Аншуков (г. Архангельск, мастер смены ОАО «Кузнечевский КСКМ»);
  • Станислав Зиновьев (г. Онега, инженер-энергетик ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей»);
  • Александра Сувалкина (г. Архангельск, студент третьего курса Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ);
  • Мария Харлова-Рехачева (г. Архангельск, врач-хирург по оказанию экстренной хирургической помощи 1 хирургического отделения ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»).

Еще четыре кандидата, участвовавшие третьем этапе конкурса, но не прошедшие по его итогам в состав молодёжного правительства, включены в его кадровый резерв.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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