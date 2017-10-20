Подведены итоги дополнительного конкурса по формированию молодёжного правительства Архангельской области
Конкурс проводился в три этапа. На первом – заочном – члены экспертного совета письменные работы, поступившие на конкурс.
Затем двенадцать отобранных кандидатов писали тесты и проходили собеседование, в ходе которого экспертный совет оценивал личные и профессиональные качества участников.
По результатам собеседования в состав молодёжного правительства вошли:
Еще четыре кандидата, участвовавшие третьем этапе конкурса, но не прошедшие по его итогам в состав молодёжного правительства, включены в его кадровый резерв.