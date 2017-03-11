В Архангельске стартовала программа «Умею плавать»

7 марта в плавательном бассейне «Водник» был дан старт программе «Умею плавать» регионального центра спортивной подготовки «Поморье».

Программа всеобщего обучения школьников плаванию разработана совместно с Федерацией плавания Архангельской области. Она предназначена для детей начальных классов общеобразовательных учреждений и рассчитана на 24 занятия.

— В программе участвуют 180 детей из трёх школ областного центра, причём все занятия проводятся на бесплатной основе, — отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Пока программа «Умею плавать» работает в тестовом режиме. Решение об её внедрении было принято правительством региона и депутатами Архангельского областного Собрания.

Агентство по спорту Архангельской области